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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9080908190829083

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 128
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
16
5. 1301 - 1400
13%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 08:40

  kingkongovets написав:пример того, шо в наши дни можно снять за 8 т грн
без посредников!
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Гарно. Доступно. Не розумію навіщо куплати квартиру і стогнати що дорого. Отримуєш 4кує, мандруєш по світу, живеш у доступній оренді з тонами фоток.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 08:51

А успіх завжди там, де вміють ділитись казками!©

  5396669 написав:
Успіх написав:
  BIGor написав:Так яка суть?

Так що тут не зрозуміло?
- 48К за ДВА роки з суми 111К
- 8К за ОДИН рік з суми 16К

Нема різниці, правда? :D
Откуда у вас эти цифры?
Повторю -
две кв по 97.35м2 каждая. Вложено около 179к$ (это если считать только по проданным двум кв, т.к. одну не продавал).
Чистый доход 160к$

Та не переймайтесь))
Тут, бачу, всім пох, що ви заробили мільйони(грн) :D - тутешніх більш цікавить моїх скромних 8К :mrgreen:
Вам же ж вони - нічого не доказують?
А за моїх 8К - їм аж пукани рвуться! :mrgreen:

Ну і ще Франт, як не дивно, точно підмітив(правда вже потерли його допис) про Лондон і дирижабль... :mrgreen:
  5396669 написав:как думаете стоит форум того, чтобы пруфы выкладывать? ваше мнение?

Та тут треба запитувати у всіх - їхню думку.
Що на це скаже тутешнє товариство?
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:14

  Первый написав:
  kingkongovets написав:пример того, шо в наши дни можно снять за 8 т грн
без посредников!
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Гарно. Доступно. Не розумію навіщо куплати квартиру і стогнати що дорого. Отримуєш 4кує, мандруєш по світу, живеш у доступній оренді з тонами фоток.

мінімалісти так і роблять
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:26

flyman путешествуешь по миру не означает ездишь на электричке с дачи в селе в цоколь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:28

  vitaliian написав:flyman путешествуешь по миру не означает ездишь на электричке с дачи в селе в цоколь.

а що поробиш, якщо ковідоноя і чіпізація
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:33

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman путешествуешь по миру не означает ездишь на электричке с дачи в селе в цоколь.

а що поробиш, якщо ковідоноя і чіпізація

Есть ещё Карпаты, Одесса Мариуполь Чернигов Черновцы много мест куда можно поехать минималисту. УЗ вам даже поездов добавила или электричками с пересадками.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 гру, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:02

  Рыба-сом написав:
  hume написав:Сегодня в пределах 15-20 тысяч легко можно выбирать адекватные варианты в новостроях с современными ремонтами.

Поздравляю, уже имеем в Киеве фактически пражские цены аренды.

Это нормальное проявление нестабильности, но в целом цены на аренду везде растут.
BìnhAutoDat
 
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