|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 гру, 2021 08:40
kingkongovets написав:
пример того, шо в наши дни можно снять за 8 т грн
без посредников!
Гарно. Доступно. Не розумію навіщо куплати квартиру і стогнати що дорого. Отримуєш 4кує, мандруєш по світу, живеш у доступній оренді з тонами фоток.
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16579
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 гру, 2021 08:51
5396669 написав: Успіх написав: BIGor написав:
Так яка суть?
Так що тут не зрозуміло?
- 48К за ДВА роки з суми 111К
- 8К за ОДИН рік з суми 16К
Нема різниці, правда?
Откуда у вас эти цифры?
Повторю -
две кв по 97.35м2 каждая. Вложено около 179к$ (это если считать только по проданным двум кв, т.к. одну не продавал).
Чистый доход 160к$
Та не переймайтесь))
Тут, бачу, всім пох, що ви заробили мільйони(грн)
- тутешніх більш цікавить моїх скромних 8К
Вам же ж вони - нічого не доказують?
А за моїх 8К - їм аж пукани рвуться!
Ну і ще Франт, як не дивно, точно підмітив(правда вже потерли його допис) про Лондон і дирижабль...
5396669 написав:
как думаете стоит форум того, чтобы пруфы выкладывать? ваше мнение?
Та тут треба запитувати у всіх - їхню думку.
Що на це скаже тутешнє товариство?
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2218
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:14
Первый написав: kingkongovets написав:
пример того, шо в наши дни можно снять за 8 т грн
без посредников!
Гарно. Доступно. Не розумію навіщо куплати квартиру і стогнати що дорого. Отримуєш 4кує, мандруєш по світу, живеш у доступній оренді з тонами фоток.
мінімалісти так і роблять
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27227
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1346 раз.
- Подякували: 2290 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:26
flyman путешествуешь по миру не означает ездишь на электричке с дачи в селе в цоколь.
-
vitaliian
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 9648
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1689 раз.
- Подякували: 2463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:28
vitaliian написав:flyman
путешествуешь по миру не означает ездишь на электричке с дачи в селе в цоколь.
а що поробиш, якщо ковідоноя і чіпізація
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27227
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1346 раз.
- Подякували: 2290 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:33
flyman написав: vitaliian написав:flyman
путешествуешь по миру не означает ездишь на электричке с дачи в селе в цоколь.
а що поробиш, якщо ковідоноя і чіпізація
Есть ещё Карпаты, Одесса Мариуполь Чернигов Черновцы много мест куда можно поехать минималисту. УЗ вам даже поездов добавила или электричками с пересадками.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 14 гру, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 9648
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1689 раз.
- Подякували: 2463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:02
Рыба-сом написав: hume написав:
Сегодня в пределах 15-20 тысяч легко можно выбирать адекватные варианты в новостроях с современными ремонтами.
Поздравляю, уже имеем в Киеве фактически пражские цены аренды.
Это нормальное проявление нестабильности, но в целом цены на аренду везде растут.
-
BìnhAutoDat
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 10.09.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21672
|4036228
|
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
|
|716
|383926
|
|
|16
|30494
|
|