Долярчик, ты бы очень всем угодил, если бы перестал сюда тащить тонны мусора с Ютуба и перестал бы на киевскую ветку в 566 раз предлагать к обсуждению свою квартиру(которая находится не в Киеве и вообще квартирой на данный момент не является).
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:07
Долярчик, ты бы очень всем угодил, если бы перестал сюда тащить тонны мусора с Ютуба и перестал бы на киевскую ветку в 566 раз предлагать к обсуждению свою квартиру(которая находится не в Киеве и вообще квартирой на данный момент не является).
Додано: Вів 14 гру, 2021 18:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.
Додано: Вів 14 гру, 2021 19:42
спасибо поржал)
от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)
особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта."
да, маловато по нынешним временам)
пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))
кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...
кароч проект агонь...на бумаге...)
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:11
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там все агонь - и токсичная совка, и полный комплект приятных соседств, и доки, не предусматривающие строительства жилья - кстати это как раз именно то, за шо прямо сейчас чумят дим по а136
им пока хоть и разрешили строить, но ситуация с доками подвешена до сих пор
зы: а шо по анрилу, колеги?
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Телеканал Київ зняв хороший матеріал про таке негативне, але нині поширене явище як парканізація житлових комплексів.
Безпеки більше не стає, соціальна напруга росте, а грабіжників якраз такі квартали найбільше і вабить для злочинів
дивитись тут
Додано: Вів 14 гру, 2021 21:01
Вполне себе рабочая схема-сначала разрешение на стройку дают, а потом:
-пля, вы шо квартиры строите, а мы не сном не духом! Арестовываем участок, стройку опечатываем, а вы идите ка к нам "решать вопрос".
Но не подумайте-это не старая корумпированая ДАБИ, у нас теперь все по честному!
Додано: Вів 14 гру, 2021 21:13
Это не важно. Главное убедить "инвестора", что жиденький забор вокруг нового ЖК с бухим сторожем у калитки, наилучшим образом позаботится об сохранности его собственности. Ну и втюхать это дело за "эксклюзивный" прайс. А, еще название придумать позвонче. А сколько квартир на этаже, из чего стены, какие лифты и т.п.-то все фигня и для жизни не существенно.
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