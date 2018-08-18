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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9081908290839084

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 129
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
13%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:07

  Успіх написав:
  5396669 написав:как думаете стоит форум того, чтобы пруфы выкладывать? ваше мнение?

Та тут треба запитувати у всіх - їхню думку.
Що на це скаже тутешнє товариство?

Долярчик, ты бы очень всем угодил, если бы перестал сюда тащить тонны мусора с Ютуба и перестал бы на киевскую ветку в 566 раз предлагать к обсуждению свою квартиру(которая находится не в Киеве и вообще квартирой на данный момент не является).
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.

https://gdevkievezhithorosho.com/2021/1 ... %BA%D0%B5/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:42

  kingkongovets написав:Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.

https://gdevkievezhithorosho.com/2021/1 ... %BA%D0%B5/

спасибо поржал)
от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)

особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта."
да, маловато по нынешним временам)

пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))

кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...

кароч проект агонь...на бумаге...)
Прохожий
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.

https://gdevkievezhithorosho.com/2021/1 ... %BA%D0%B5/

спасибо поржал)
от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)

особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта."
да, маловато по нынешним временам)

пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))

кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...

кароч проект агонь...на бумаге...)
там все агонь - и токсичная совка, и полный комплект приятных соседств, и доки, не предусматривающие строительства жилья - кстати это как раз именно то, за шо прямо сейчас чумят дим по а136
им пока хоть и разрешили строить, но ситуация с доками подвешена до сих пор

зы: а шо по анрилу, колеги?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Телеканал Київ зняв хороший матеріал про таке негативне, але нині поширене явище як парканізація житлових комплексів.
Безпеки більше не стає, соціальна напруга росте, а грабіжників якраз такі квартали найбільше і вабить для злочинів

дивитись тут https://www.youtube.com/watch?v=GSDjpQA ... VO1HVkAELo
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:01

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.

https://gdevkievezhithorosho.com/2021/1 ... %BA%D0%B5/

спасибо поржал)
от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)

особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта."
да, маловато по нынешним временам)

пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))

кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...

кароч проект агонь...на бумаге...)
там все агонь - и токсичная совка, и полный комплект приятных соседств, и доки, не предусматривающие строительства жилья - кстати это как раз именно то, за шо прямо сейчас чумят дим по а136
им пока хоть и разрешили строить, но ситуация с доками подвешена до сих пор

зы: а шо по анрилу, колеги?


Вполне себе рабочая схема-сначала разрешение на стройку дают, а потом:
-пля, вы шо квартиры строите, а мы не сном не духом! Арестовываем участок, стройку опечатываем, а вы идите ка к нам "решать вопрос".
Но не подумайте-это не старая корумпированая ДАБИ, у нас теперь все по честному!
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:13

  kingkongovets написав:Телеканал Київ зняв хороший матеріал про таке негативне, але нині поширене явище як парканізація житлових комплексів.
Безпеки більше не стає, соціальна напруга росте, а грабіжників якраз такі квартали найбільше і вабить для злочинів

дивитись тут https://www.youtube.com/watch?v=GSDjpQA ... VO1HVkAELo


Это не важно. Главное убедить "инвестора", что жиденький забор вокруг нового ЖК с бухим сторожем у калитки, наилучшим образом позаботится об сохранности его собственности. Ну и втюхать это дело за "эксклюзивный" прайс. А, еще название придумать позвонче. А сколько квартир на этаже, из чего стены, какие лифты и т.п.-то все фигня и для жизни не существенно.
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