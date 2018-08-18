Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5396669 написав:как думаете стоит форум того, чтобы пруфы выкладывать? ваше мнение?
Та тут треба запитувати у всіх - їхню думку. Що на це скаже тутешнє товариство?
Долярчик, ты бы очень всем угодил, если бы перестал сюда тащить тонны мусора с Ютуба и перестал бы на киевскую ветку в 566 раз предлагать к обсуждению свою квартиру(которая находится не в Киеве и вообще квартирой на данный момент не является).
kingkongovets написав:Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.
спасибо поржал) от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)
особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта." да, маловато по нынешним временам)
пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))
кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...
kingkongovets написав:Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.
спасибо поржал) от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)
особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта." да, маловато по нынешним временам)
пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))
кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...
кароч проект агонь...на бумаге...)
там все агонь - и токсичная совка, и полный комплект приятных соседств, и доки, не предусматривающие строительства жилья - кстати это как раз именно то, за шо прямо сейчас чумят дим по а136 им пока хоть и разрешили строить, но ситуация с доками подвешена до сих пор
Телеканал Київ зняв хороший матеріал про таке негативне, але нині поширене явище як парканізація житлових комплексів. Безпеки більше не стає, соціальна напруга росте, а грабіжників якраз такі квартали найбільше і вабить для злочинів
kingkongovets написав:Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.
спасибо поржал) от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)
особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта." да, маловато по нынешним временам)
пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))
кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...
кароч проект агонь...на бумаге...)
там все агонь - и токсичная совка, и полный комплект приятных соседств, и доки, не предусматривающие строительства жилья - кстати это как раз именно то, за шо прямо сейчас чумят дим по а136 им пока хоть и разрешили строить, но ситуация с доками подвешена до сих пор
зы: а шо по анрилу, колеги?
Вполне себе рабочая схема-сначала разрешение на стройку дают, а потом: -пля, вы шо квартиры строите, а мы не сном не духом! Арестовываем участок, стройку опечатываем, а вы идите ка к нам "решать вопрос". Но не подумайте-это не старая корумпированая ДАБИ, у нас теперь все по честному!
kingkongovets написав:Телеканал Київ зняв хороший матеріал про таке негативне, але нині поширене явище як парканізація житлових комплексів. Безпеки більше не стає, соціальна напруга росте, а грабіжників якраз такі квартали найбільше і вабить для злочинів
Это не важно. Главное убедить "инвестора", что жиденький забор вокруг нового ЖК с бухим сторожем у калитки, наилучшим образом позаботится об сохранности его собственности. Ну и втюхать это дело за "эксклюзивный" прайс. А, еще название придумать позвонче. А сколько квартир на этаже, из чего стены, какие лифты и т.п.-то все фигня и для жизни не существенно.
drevlyanin написав:Это не важно. Главное убедить "инвестора", что жиденький забор вокруг нового ЖК с бухим сторожем у калитки, наилучшим образом позаботится об сохранности его собственности. Ну и втюхать это дело за "эксклюзивный" прайс. А, еще название придумать позвонче. А сколько квартир на этаже, из чего стены, какие лифты и т.п.-то все фигня и для жизни не существенно.
важно шо в ривердейле будет открытая территория и я бы рекомендовал подумать о тамошней коммерции в смысле инвестиций для переуступки