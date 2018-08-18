Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.
спасибо поржал) от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)
особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта." да, маловато по нынешним временам)
пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))
кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...
кароч проект агонь...на бумаге...)
там все агонь - и токсичная совка, и полный комплект приятных соседств, и доки, не предусматривающие строительства жилья - кстати это как раз именно то, за шо прямо сейчас чумят дим по а136 им пока хоть и разрешили строить, но ситуация с доками подвешена до сих пор
зы: а шо по анрилу, колеги?
Как же это все переварит 3500 квартир. Там и сейчас не лучшее место для проезда автомобилем... посмотрим, посмотрим...зато на рендерах красиво: фасады, мопы, цена, все дела.. соглашусь так же с форумчанином, который написал, что им деньги не нужны на этапе забора, 2куе без забора это сильно
ПС Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно
hume написав:Как же это все переварит 3500 квартир. Там и сейчас не лучшее место для проезда автомобилем... посмотрим, посмотрим...зато на рендерах красиво: фасады, мопы, цена, все дела.. соглашусь так же с форумчанином, который написал, что им деньги не нужны на этапе забора, 2куе без забора это сильно
ПС Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно
Так там ведь фактически болото под землей (пойма речки-вонючки). Подземный будет дорого и геморно, вот и запланирован надземный. Наверное посмотрели на мытарства КГС возле Бермудского Треугольника (похожая геология) и решили-ну его нах.