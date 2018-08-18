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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9083908490859086

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 00:16

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Наконец-то столичным инвесторам представили проект ЖК RIVERDALE, который появится на Демеевке, за бывшим Демеевским рынком. Рассказываю, какие подробности мне удалось узнать об этом проекте.

https://gdevkievezhithorosho.com/2021/1 ... %BA%D0%B5/

спасибо поржал)
от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)

особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта."
да, маловато по нынешним временам)

пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))

кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...

кароч проект агонь...на бумаге...)
там все агонь - и токсичная совка, и полный комплект приятных соседств, и доки, не предусматривающие строительства жилья - кстати это как раз именно то, за шо прямо сейчас чумят дим по а136
им пока хоть и разрешили строить, но ситуация с доками подвешена до сих пор

зы: а шо по анрилу, колеги?

Как же это все переварит 3500 квартир. Там и сейчас не лучшее место для проезда автомобилем... посмотрим, посмотрим...зато на рендерах красиво: фасады, мопы, цена, все дела.. соглашусь так же с форумчанином, который написал, что им деньги не нужны на этапе забора, 2куе без забора это сильно

ПС
Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:48

  hume написав:Как же это все переварит 3500 квартир. Там и сейчас не лучшее место для проезда автомобилем... посмотрим, посмотрим...зато на рендерах красиво: фасады, мопы, цена, все дела.. соглашусь так же с форумчанином, который написал, что им деньги не нужны на этапе забора, 2куе без забора это сильно

ПС
Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно


Так там ведь фактически болото под землей (пойма речки-вонючки). Подземный будет дорого и геморно, вот и запланирован надземный. Наверное посмотрели на мытарства КГС возле Бермудского Треугольника (похожая геология) и решили-ну его нах.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 07:22

  Damien написав:
  Успіх написав:
  5396669 написав:как думаете стоит форум того, чтобы пруфы выкладывать? ваше мнение?

Та тут треба запитувати у всіх - їхню думку.
Що на це скаже тутешнє товариство?

Долярчик, ты бы очень всем угодил, если бы перестал сюда тащить тонны мусора с Ютуба и перестал бы на киевскую ветку в 566 раз предлагать к обсуждению свою квартиру(которая находится не в Киеве и вообще квартирой на данный момент не является).

У долярчека з'явилась підмога - Автор77, який пише пости на 77 сторінок. Добре, що не 77 разів в день.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:46

Давайте по- темі/про нерухомість ;)

Ні, я НЕ хочу обговорювати про свій концептуальний...))
Не для того я там писав не 1 допис!

Мені цікаво почути обговорення про "Лондон і дирижабль" ;) - тобто, про перестрибування з котлован в котлован одного форумчанина і заробивши 160К$ чистяку)) при тому, що ще й не всі квартири продав і ще й про паркінги скромно промовчав))

Невже ЦЕ☝️ нікого не цікавить/не хочете обговорити?
Чи ваші пукани тріскають лише від мого концептуального? ;)
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