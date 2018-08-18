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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 гру, 2021 00:16
kingkongovets написав: Прохожий написав:
спасибо поржал)
от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)
особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта.
"
да, маловато по нынешним временам)
пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))
кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...
кароч проект агонь...на бумаге...)
там все агонь - и токсичная совка, и полный комплект приятных соседств, и доки, не предусматривающие строительства жилья - кстати это как раз именно то, за шо прямо сейчас чумят дим по а136
им пока хоть и разрешили строить, но ситуация с доками подвешена до сих пор
зы: а шо по анрилу, колеги?
Как же это все переварит 3500 квартир. Там и сейчас не лучшее место для проезда автомобилем... посмотрим, посмотрим...зато на рендерах красиво: фасады, мопы, цена, все дела.. соглашусь так же с форумчанином, который написал, что им деньги не нужны на этапе забора, 2куе без забора это сильно
ПС
Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно
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hume
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Додано: Сер 15 гру, 2021 01:48
hume написав:
Как же это все переварит 3500 квартир. Там и сейчас не лучшее место для проезда автомобилем... посмотрим, посмотрим...зато на рендерах красиво: фасады, мопы, цена, все дела.. соглашусь так же с форумчанином, который написал, что им деньги не нужны на этапе забора, 2куе без забора это сильно
ПСДля цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно
Так там ведь фактически болото под землей (пойма речки-вонючки). Подземный будет дорого и геморно, вот и запланирован надземный. Наверное посмотрели на мытарства КГС возле Бермудского Треугольника (похожая геология) и решили-ну его нах.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 07:22
Damien написав: Успіх написав: 5396669 написав:
как думаете стоит форум того, чтобы пруфы выкладывать? ваше мнение?
Та тут треба запитувати у всіх - їхню думку.
Що на це скаже тутешнє товариство?
Долярчик, ты бы очень всем угодил
, если бы перестал сюда тащить тонны мусора с Ютуба и перестал бы на киевскую ветку в 566 раз предлагать к обсуждению свою квартиру(которая находится не в Киеве и вообще квартирой на данный момент не является).
У долярчека з'явилась підмога - Автор77, який пише пости на 77 сторінок. Добре, що не 77 разів в день.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:46
Ні, я НЕ хочу обговорювати про свій концептуальний...))
Не для того я там писав не 1 допис!
Мені цікаво почути обговорення про "Лондон і дирижабль"
- тобто, про перестрибування з котлован в котлован одного форумчанина і заробивши 160К$ чистяку)) при тому, що ще й не всі квартири продав і ще й про паркінги скромно промовчав))
Невже ЦЕ☝️ нікого не цікавить/не хочете обговорити?Чи ваші пукани тріскають лише від мого концептуального?
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