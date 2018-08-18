Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:ПС Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно
Локация - 5 минут пешком и ты в Центре. Потому и такой прайс. Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса? Если такое вонючее место на этапе "скоро будем ставить забор" с проблемным целевым назначением земли по 2000 куе.
hume написав:ПС Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно
Локация - 5 минут пешком и ты в Центре. Потому и такой прайс. Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса? Если такое вонючее место на этапе "скоро будем ставить забор" с проблемным целевым назначением земли по 2000 куе.
думаю в случае постройки его на не менее вонючем похе цена метра была бы такая же
Успіх написав:Мені цікаво почути обговорення про "Лондон і дирижабль" - тобто, про перестрибування з котлован в котлован одного форумчанина і заробивши 160К$ чистяку)) при тому, що ще й не всі квартири продав і ще й про паркінги скромно промовчав))
Невже ЦЕ☝️ нікого не цікавить/не хочете обговорити?
Что там обговаривать? Смог человек - молодец. Все цифры легко проверяются людьми, которые в теме. Судя по тому, что он выкладывал, ему верят, в отличии от Захара с гостинками и Франта с хрущиками, или ваших завышенных ожиданий.
UA написав:Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса?
Я тоже спрашивал, так как не слишком в курсе по чем он купил, продал и сколько аналогичное стоит сегодня. Даже ссылку на олх приводил. Что-то около 180 (не знаю насколько это реально). По существу ответа не было.
hume написав:ПС Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно
Локация - 5 минут пешком и ты в Центре. Потому и такой прайс. Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса? Если такое вонючее место на этапе "скоро будем ставить забор" с проблемным целевым назначением земли по 2000 куе.
думаю в случае постройки его на не менее вонючем похе цена метра была бы такая же
Если человек добровольно (а не под давлением обстоятельств) выбирает для жизни ПОХ - это свидетельствует о психических проблемах этого человека. Троещина более пригодное место для жизни чем ПОХ
UA написав:Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса?
Я тоже спрашивал, так как не слишком в курсе по чем он купил, продал и сколько аналогичное стоит сегодня. Даже ссылку на олх приводил. Что-то около 180 (не знаю насколько это реально). По существу ответа не было.
Успіх написав:Мені цікаво почути обговорення про "Лондон і дирижабль" - тобто, про перестрибування з котлован в котлован одного форумчанина і заробивши 160К$ чистяку)) при тому, що ще й не всі квартири продав і ще й про паркінги скромно промовчав))
Невже ЦЕ☝️ нікого не цікавить/не хочете обговорити?
Что там обговаривать? Смог человек - молодец. Все цифры легко проверяются людьми, которые в теме. Судя по тому, что он выкладывал, ему верят, в отличии от Захара с гостинками и Франта с хрущиками, или ваших завышенных ожиданий.
Ну, раз так, то питань більше немає! Я тоді просто зараз сідаю в дирежабль і лечу до Лондону!