Локация - 5 минут пешком и ты в Центре.
Потому и такой прайс.
Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса?
Если такое вонючее место на этапе "скоро будем ставить забор" с проблемным целевым назначением земли по 2000 куе.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:56
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:44
думаю в случае постройки его на не менее вонючем похе цена метра была бы такая же
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что там обговаривать? Смог человек - молодец.
Все цифры легко проверяются людьми, которые в теме. Судя по тому, что он выкладывал, ему верят, в отличии от Захара с гостинками и Франта с хрущиками, или ваших завышенных ожиданий.
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я тоже спрашивал, так как не слишком в курсе по чем он купил, продал и сколько аналогичное стоит сегодня. Даже ссылку на олх приводил. Что-то около 180 (не знаю насколько это реально). По существу ответа не было.
Сейчас прошелся поиском, не увидел ее.
Хозяйское в этом ЖК на ОЛХе продают только это
От агентов такое
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:53
Если человек добровольно (а не под давлением обстоятельств) выбирает для жизни ПОХ - это свидетельствует о психических проблемах этого человека.
Троещина более пригодное место для жизни чем ПОХ
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:59
То что от хозяина - обилие натурального дерева, муранское стекло.
Анализ воздуха на формальдегид не покажет превышения санитарных норм, потому это не модно.
Додано: Сер 15 гру, 2021 12:49
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:01
Уже писал: с легкой руки Зрадио определили ценовое дно, к которому должны прийти - это МХЗ. В сегодняшние цены не верю.
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в центре чего там можно оказаться за 5 минут пешком?
вот всегда было интересно за что переплачивать в условном центре? за возможность постоять в пробках, близко до работы? квест с поиском паркоместа?
уместным считаю жить на Грушевского 9а и на работу в Раду пешком ходить или на крайний случай из Институтской 18 в нацбанк!
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зашел на днях в мягкую Мебель. Диван, который мне насчитали на 26 кгрн 1,5 года назад стоит уже 34 кгрн со всеми скидками. Настораживает меня ситуация, когда проще купить импортные товары из-за их большей доступности. В 2013 годах было что-то приблизительное
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