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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9084908590869087>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:56

  hume написав:ПС
Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно

Локация - 5 минут пешком и ты в Центре.
Потому и такой прайс.
Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса?
Если такое вонючее место на этапе "скоро будем ставить забор" с проблемным целевым назначением земли по 2000 куе.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:44

  UA написав:
  hume написав:ПС
Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно

Локация - 5 минут пешком и ты в Центре.
Потому и такой прайс.
Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса?
Если такое вонючее место на этапе "скоро будем ставить забор" с проблемным целевым назначением земли по 2000 куе.


думаю в случае постройки его на не менее вонючем похе цена метра была бы такая же
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Мені цікаво почути обговорення про "Лондон і дирижабль" - тобто, про перестрибування з котлован в котлован одного форумчанина і заробивши 160К$ чистяку)) при тому, що ще й не всі квартири продав і ще й про паркінги скромно промовчав))

Невже ЦЕ☝️ нікого не цікавить/не хочете обговорити?

Что там обговаривать? Смог человек - молодец.
Все цифры легко проверяются людьми, которые в теме. Судя по тому, что он выкладывал, ему верят, в отличии от Захара с гостинками и Франта с хрущиками, или ваших завышенных ожиданий.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса?

Я тоже спрашивал, так как не слишком в курсе по чем он купил, продал и сколько аналогичное стоит сегодня. Даже ссылку на олх приводил. Что-то около 180 (не знаю насколько это реально). По существу ответа не было.

Сейчас прошелся поиском, не увидел ее.
Хозяйское в этом ЖК на ОЛХе продают только это
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... KLg5R.html
От агентов такое
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... b5245efd7f
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:53

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  hume написав:ПС
Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно

Локация - 5 минут пешком и ты в Центре.
Потому и такой прайс.
Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса?
Если такое вонючее место на этапе "скоро будем ставить забор" с проблемным целевым назначением земли по 2000 куе.


думаю в случае постройки его на не менее вонючем похе цена метра была бы такая же

Если человек добровольно (а не под давлением обстоятельств) выбирает для жизни ПОХ - это свидетельствует о психических проблемах этого человека.
Троещина более пригодное место для жизни чем ПОХ
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:59

  Vlad442 написав:
  UA написав:Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса?

Я тоже спрашивал, так как не слишком в курсе по чем он купил, продал и сколько аналогичное стоит сегодня. Даже ссылку на олх приводил. Что-то около 180 (не знаю насколько это реально). По существу ответа не было.

Сейчас прошелся поиском, не увидел ее.
Хозяйское в этом ЖК на ОЛХе продают только это
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... KLg5R.html
От агентов такое
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... b5245efd7f

То что от хозяина - обилие натурального дерева, муранское стекло.
Анализ воздуха на формальдегид не покажет превышения санитарных норм, потому это не модно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:49

  UA написав:Троещина более пригодное место для жизни чем ПОХ

Таки да.
Там меньша густина населення.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:01

  Vlad442 написав:
  UA написав:Интересна сегодняшняя рыночная цена на Голосуху Ейрмакса?

Я тоже спрашивал, так как не слишком в курсе по чем он купил, продал и сколько аналогичное стоит сегодня. Даже ссылку на олх приводил. Что-то около 180 (не знаю насколько это реально). По существу ответа не было.

Сейчас прошелся поиском, не увидел ее.
Хозяйское в этом ЖК на ОЛХе продают только это
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... KLg5R.html
От агентов такое
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... b5245efd7f

Уже писал: с легкой руки Зрадио определили ценовое дно, к которому должны прийти - это МХЗ. В сегодняшние цены не верю.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Локация - 5 минут пешком и ты в Центре.
Потому и такой прайс.


в центре чего там можно оказаться за 5 минут пешком? :mrgreen:
вот всегда было интересно за что переплачивать в условном центре? за возможность постоять в пробках, близко до работы? квест с поиском паркоместа?
уместным считаю жить на Грушевского 9а и на работу в Раду пешком ходить или на крайний случай из Институтской 18 в нацбанк! :lol:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зашел на днях в мягкую Мебель. Диван, который мне насчитали на 26 кгрн 1,5 года назад стоит уже 34 кгрн со всеми скидками. Настораживает меня ситуация, когда проще купить импортные товары из-за их большей доступности. В 2013 годах было что-то приблизительное
hume
 
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