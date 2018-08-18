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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9084908590869087

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чота ржу

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Активно триває)). Проезжал по гаванскому, навес балконов очередной секции Рыбальского оказался чуть ли не над крайним автомобильным рядом. Кто они эти люди, которые добровольно отнесут за это деньги.

Кстати, активными темпами заливают монолит в доме возле Ковальского Дока, тот который жк bereg называется. У которого 20 квартир на этаже с минимальной ценой прелести 75 куе))
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hume
 
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