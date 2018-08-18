чота ржу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чота ржу
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Активно триває)). Проезжал по гаванскому, навес балконов очередной секции Рыбальского оказался чуть ли не над крайним автомобильным рядом. Кто они эти люди, которые добровольно отнесут за это деньги.
Кстати, активными темпами заливают монолит в доме возле Ковальского Дока, тот который жк bereg называется. У которого 20 квартир на этаже с минимальной ценой прелести 75 куе))
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