чота ржу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чота ржу
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Активно триває)). Проезжал по гаванскому, навес балконов очередной секции Рыбальского оказался чуть ли не над крайним автомобильным рядом. Кто они эти люди, которые добровольно отнесут за это деньги.
Кстати, активными темпами заливают монолит в доме возле Ковальского Дока, тот который жк bereg называется. У которого 20 квартир на этаже с минимальной ценой прелести 75 куе))
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:38
для себя подобное покупать, реально жесть. имхо инвесторы считают, что будущие арендаторы вообще без мозгов обрекать себя на такие страдания. из цикла тупой и еще тупее.... чем закончиться, будем посмотреть - уверен будет не скучно!
зы жк оболонь плаза не может распродать квартиры в почти готовом доме, нет желающих. в начале продаж просили от 1800 доралов. к слову удивили этажностью, был уверен что влепят подобие оболоньская.
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
фк2, 4 куе метр
обратите внимание на «виды» из окон
и такая история и в кт, и в фт, и в рыбальском и практически везде, где вам продают «пространство», которое приводит в такой восторг наших чувствительных перфекционистов
«шторы решают»(с)
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:14
Я про боболонь плаза уже писал, там сданную комерцию тоже долго не могли распродать, на момент когда я ей интересовался.
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:33
Ням-ням
А дома, вроде, даже ближе, чем в Галактике стоят.
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