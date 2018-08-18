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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9084908590869087

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чота ржу

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Активно триває)). Проезжал по гаванскому, навес балконов очередной секции Рыбальского оказался чуть ли не над крайним автомобильным рядом. Кто они эти люди, которые добровольно отнесут за это деньги.

Кстати, активными темпами заливают монолит в доме возле Ковальского Дока, тот который жк bereg называется. У которого 20 квартир на этаже с минимальной ценой прелести 75 куе))
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hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:37

hume Неплохой такой план
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:38

  hume написав:Активно триває)). Проезжал по гаванскому, навес балконов очередной секции Рыбальского оказался чуть ли не над крайним автомобильным рядом. Кто они эти люди, которые добровольно отнесут за это деньги.

Кстати, активными темпами заливают монолит в доме возле Ковальского Дока, тот который жк bereg называется. У которого 20 квартир на этаже с минимальной ценой прелести 75 куе))
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для себя подобное покупать, реально жесть. имхо инвесторы считают, что будущие арендаторы вообще без мозгов обрекать себя на такие страдания. из цикла тупой и еще тупее.... чем закончиться, будем посмотреть - уверен будет не скучно! :mrgreen:

зы жк оболонь плаза не может распродать квартиры в почти готовом доме, нет желающих. в начале продаж просили от 1800 доралов. 8) к слову удивили этажностью, был уверен что влепят подобие оболоньская.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

фк2, 4 куе метр
обратите внимание на «виды» из окон
и такая история и в кт, и в фт, и в рыбальском и практически везде, где вам продают «пространство», которое приводит в такой восторг наших чувствительных перфекционистов
«шторы решают»(с)

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 130613653/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:14

  Slon_Nosov написав:
зы жк оболонь плаза не может распродать квартиры в почти готовом доме, нет желающих. в начале продаж просили от 1800 доралов. 8) к слову удивили этажностью, был уверен что влепят подобие оболоньская.

Я про боболонь плаза уже писал, там сданную комерцию тоже долго не могли распродать, на момент когда я ей интересовался.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:33

  kingkongovets написав:фк2, 4 куе метр
обратите внимание на «виды» из окон
и такая история и в кт, и в фт, и в рыбальском и практически везде, где вам продают «пространство», которое приводит в такой восторг наших чувствительных перфекционистов
«шторы решают»(с)

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 130613653/

Ням-ням :mrgreen:
А дома, вроде, даже ближе, чем в Галактике стоят.
Faceless
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