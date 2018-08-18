Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:спасибо поржал) от 2куе за метр, за вид на крематорий и жд придется доплатить)
особенно доставило: "На типовых этажах квартир будет располагаться немного — например, в первой секции первого дома их будет всего 8-9 а развозить жильцов по этажам будут 3 лифта." да, маловато по нынешним временам)
пожил в новострое с 5ю квартирами на этаже на 3 лифта, норм, если вдруг работало 2 уже было немного напряжно...но "бизнескласс" дает новые ориентиры)))
кстати, речка Совка протекает через Жуляны и имеет вид грустного ручейка...
кароч проект агонь...на бумаге...)
там все агонь - и токсичная совка, и полный комплект приятных соседств, и доки, не предусматривающие строительства жилья - кстати это как раз именно то, за шо прямо сейчас чумят дим по а136 им пока хоть и разрешили строить, но ситуация с доками подвешена до сих пор
зы: а шо по анрилу, колеги?
Как же это все переварит 3500 квартир. Там и сейчас не лучшее место для проезда автомобилем... посмотрим, посмотрим...зато на рендерах красиво: фасады, мопы, цена, все дела.. соглашусь так же с форумчанином, который написал, что им деньги не нужны на этапе забора, 2куе без забора это сильно
ПС Для цены от 2 куе строить наземный паркинг несерьёзно
сегодня проезжал мимо ОП, заметил парочку аленей на прикорме за столами хотя может это были нанятые актеры, хз, не заходил...
ипеня реальные, правда прицентральные эксперт УА грит "5минут пешком до центра", чёта долго ржал
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 15 гру, 2021 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Всего 110000 американских долларов.
P.S. Все таки скорее две комнаты
кстати и недорого не ну а чё? делалась 100% для себя) сейчас такой капремонт замутить в совкошлаке мин 50-60куе
kingkongovets написав:фк2, 4 куе метр обратите внимание на «виды» из окон и такая история и в кт, и в фт, и в рыбальском и практически везде, где вам продают «пространство», которое приводит в такой восторг наших чувствительных перфекционистов «шторы решают»(с)
Ням-ням А дома, вроде, даже ближе, чем в Галактике стоят.
Намного ближе. Принцип постройки разный, но результат на выходе приблизительно одинаковый. (Это я о количестве квартир).
Вид в квартире просто топ. Нужно было ещё заморочиься и выбрать квартиру так, чтоб вид из всех окон был в уникальным)) Но шторы решают. Так и вижу как продаван рассказывает, что мы же в городе, тем более это центр..и вообще здесь везде такой вид))
Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Всего 110000 американских долларов.
P.S. Все таки скорее две комнаты
Специфично, конечно, но жить вполне можно, и цена на самом деле невысокая как на сейчас, в близлежащих районах за эти деньги будет или бабушатник или голый бетон