Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Всего 110000 американских долларов.
P.S. Все таки скорее две комнаты
кстати и недорого не ну а чё? делалась 100% для себя) сейчас такой капремонт замутить в совкошлаке мин 50-60куе
kingkongovets написав:фк2, 4 куе метр обратите внимание на «виды» из окон и такая история и в кт, и в фт, и в рыбальском и практически везде, где вам продают «пространство», которое приводит в такой восторг наших чувствительных перфекционистов «шторы решают»(с)
Ням-ням А дома, вроде, даже ближе, чем в Галактике стоят.
Намного ближе. Принцип постройки разный, но результат на выходе приблизительно одинаковый. (Это я о количестве квартир).
Вид в квартире просто топ. Нужно было ещё заморочиься и выбрать квартиру так, чтоб вид из всех окон был в уникальным)) Но шторы решают. Так и вижу как продаван рассказывает, что мы же в городе, тем более это центр..и вообще здесь везде такой вид))
Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Всего 110000 американских долларов.
P.S. Все таки скорее две комнаты
Специфично, конечно, но жить вполне можно, и цена на самом деле невысокая как на сейчас, в близлежащих районах за эти деньги будет или бабушатник или голый бетон
hume написав:Вид в квартире просто топ. Нужно было ещё заморочиься и выбрать квартиру так, чтоб вид из всех окон был в уникальным)) Но шторы решают. Так и вижу как продаван рассказывает, что мы же в городе, тем более это центр..и вообще здесь везде такой вид))
"И вообще, если соседи увидят вас утром без труселей - это проблема соседей, кабинет психотерапевта на 1 этаже"
Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Всего 110000 американских долларов.
P.S. Все таки скорее две комнаты
кстати и недорого не ну а чё? делалась 100% для себя) сейчас такой капремонт замутить в совкошлаке мин 50-60куе
Что у людей в голове чтобы делать такой дорогой ремонт, кстати очень на любителя, и довольно небрежный, в доме 60х годов.
Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Всего 110000 американских долларов.
P.S. Все таки скорее две комнаты
Специфично, конечно, но жить вполне можно, и цена на самом деле невысокая как на сейчас, в близлежащих районах за эти деньги будет или бабушатник или голый бетон
За вот это «вполне можно жить» хотят такое количество денег, котрое является очень серьёзной суммой даже для персичного Киевского айтишника. И которому немало времени выжигать глаза кодом нужно, что заработать такую сумму.
а содержание просторного новостроя с панорамным остеклением не вырастет?
кстати, в контексте последних событий - как оно, интересно, зимой в квартире со стеклянными стенами если батареи чуть теплые? а если вообще холодные? а если еще и свет отрубят часиков на 5-10? графиками топить будем?
kingkongovets написав:а содержание просторного новостроя с панорамным остеклением не вырастет?
кстати, в контексте последних событий - как оно, интересно, зимой в квартире со стеклянными стенами если батареи чуть теплые? а если вообще холодные? а если еще и свет отрубят часиков на 5-10? графиками топить будем?