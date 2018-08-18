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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9086908790889089

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:27

  Voistov написав:
  Прохожий написав:
  Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:

Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка.
Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле.
Пишут что три комнаты. 52 метра квартира.
Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта.
А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале.
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195

Всего 110000 американских долларов.

P.S. Все таки скорее две комнаты

кстати и недорого
не ну а чё?
делалась 100% для себя)
сейчас такой капремонт замутить в совкошлаке мин 50-60куе


Что у людей в голове чтобы делать такой дорогой ремонт, кстати очень на любителя, и довольно небрежный, в доме 60х годов.

И хотеть за такое сто десять тысяч долларов :shock:
Это как такое Жигули подавать за 15 тыщ долларов а не за 4 https://auto.ria.com/uk/auto_vaz_2107_31532600.html

собственно не понимаю в чем суть ваших претензий?
предложений на рынке много, проходим дальше и покупаем по деньгам)

апд
кстати всегда есть альтернатива, не нравятся б/у жигули(дорого) идем в салон и покупаем ауди)))
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 15 гру, 2021 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:За вот это «вполне можно жить» хотят такое количество денег, котрое является очень серьёзной суммой даже для персичного Киевского айтишника.
И которому немало времени выжигать глаза кодом нужно, что заработать такую сумму.

Пересичному киевскому айтишнику или не айтишнику на меньшую сумму вообще особо не на что смотреть в Киеве, или однушки в ипенях или бабушатники.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:36

  Faceless написав:
  Voistov написав:За вот это «вполне можно жить» хотят такое количество денег, котрое является очень серьёзной суммой даже для персичного Киевского айтишника.
И которому немало времени выжигать глаза кодом нужно, что заработать такую сумму.

Пересичному киевскому айтишнику или не айтишнику на меньшую сумму вообще особо не на что смотреть в Киеве, или однушки в ипенях или бабушатники.

просто человек находится на стадии отрицание)
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Эх, зато застройщикам как выгодно. Ни тебе стен, перемычек и прочей лабуды. А если балкон, то два окна в пол и готово. Такого понятия как подоконник в современном зодчестве нет.))
стеклянные соты, реально
купить квартиру с панорамным остеклением шоп потом всю
жизнь ныкаться от соседей за шторами и при этом платить за отопление и кондиционирование стеклянного аквариума
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:47

  Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.

the влада вирішила не закупляти ні газ, ні вуголь, палити кукурудзою... тому курс ПА27 а не ПА35, але побачим як воно, через тиждень морози
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:06

  kingkongovets написав:Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить Министерству инфраструктуры совместно с Укравтодором, Киевской горгосадминистрацией (КГГА) и Киевской облгосадминистрацией (КОГА) определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство двух новых переходов через реку Днепр в Киеве.

Александр Кубраков сообщил премьер-министру, что в Мининфраструктуры рассмотрели письмо Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) от 11.08.2021 № 3658/2/06-04/10-1060/06-21 о необходимости строительства автодорожных туннельных переходов через реку Днепр по направлению Окружной дороги Киева на участках от ул. Богатырской до ул. Оноре де Бальзака и от ул. Столичное шоссе к автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на участке Киев – Борисполь).

https://m.kievvlast.com.ua/news/kubrako ... 8w_MW3ew6o

Тоннель от Богатырской до Бальзака?
Шестирядное шоссе?
Это сколько столетий проходческий щит идти будет?
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:13

  Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.

О чьо, газ котел не можна перевести на електро, якщо котел поміняти...

зі. про проводку розповідати не варто, я чоловік, в курсє :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:15

  change_pm написав:
  Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.

О чьо, газ котел не можна перевести на електро, якщо котел поміняти...

а хто профінансує трансформаторні підстанції біля кожного дому? це мільярдів 50 треба доларів додатково, враховуючи як подорожчала мідь, котли і робота по заміні :mrgreen:
Zebra
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