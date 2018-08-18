Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Всего 110000 американских долларов.
P.S. Все таки скорее две комнаты
кстати и недорого не ну а чё? делалась 100% для себя) сейчас такой капремонт замутить в совкошлаке мин 50-60куе
Что у людей в голове чтобы делать такой дорогой ремонт, кстати очень на любителя, и довольно небрежный, в доме 60х годов.
Voistov написав:За вот это «вполне можно жить» хотят такое количество денег, котрое является очень серьёзной суммой даже для персичного Киевского айтишника. И которому немало времени выжигать глаза кодом нужно, что заработать такую сумму.
Пересичному киевскому айтишнику или не айтишнику на меньшую сумму вообще особо не на что смотреть в Киеве, или однушки в ипенях или бабушатники.
Voistov написав:За вот это «вполне можно жить» хотят такое количество денег, котрое является очень серьёзной суммой даже для персичного Киевского айтишника. И которому немало времени выжигать глаза кодом нужно, что заработать такую сумму.
Пересичному киевскому айтишнику или не айтишнику на меньшую сумму вообще особо не на что смотреть в Киеве, или однушки в ипенях или бабушатники.
Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
the влада вирішила не закупляти ні газ, ні вуголь, палити кукурудзою... тому курс ПА27 а не ПА35, але побачим як воно, через тиждень морози
kingkongovets написав:Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить Министерству инфраструктуры совместно с Укравтодором, Киевской горгосадминистрацией (КГГА) и Киевской облгосадминистрацией (КОГА) определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство двух новых переходов через реку Днепр в Киеве.
Александр Кубраков сообщил премьер-министру, что в Мининфраструктуры рассмотрели письмо Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) от 11.08.2021 № 3658/2/06-04/10-1060/06-21 о необходимости строительства автодорожных туннельных переходов через реку Днепр по направлению Окружной дороги Киева на участках от ул. Богатырской до ул. Оноре де Бальзака и от ул. Столичное шоссе к автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на участке Киев – Борисполь).
Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
О чьо, газ котел не можна перевести на електро, якщо котел поміняти...
зі. про проводку розповідати не варто, я чоловік, в курсє
Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
О чьо, газ котел не можна перевести на електро, якщо котел поміняти...
а хто профінансує трансформаторні підстанції біля кожного дому? це мільярдів 50 треба доларів додатково, враховуючи як подорожчала мідь, котли і робота по заміні