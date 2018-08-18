Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:
Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка. Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле. Пишут что три комнаты. 52 метра квартира. Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта. А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195
Всего 110000 американских долларов.
P.S. Все таки скорее две комнаты
Специфично, конечно, но жить вполне можно, и цена на самом деле невысокая как на сейчас, в близлежащих районах за эти деньги будет или бабушатник или голый бетон
За вот это «вполне можно жить» хотят такое количество денег, котрое является очень серьёзной суммой даже для персичного Киевского айтишника. И которому немало времени выжигать глаза кодом нужно, что заработать такую сумму.
дорого-дешево - это субъектовно. Есть цена, по которой ее купят - это рыночный объективный показатель. Есть цена по которой хотят продать - это тоже субъективно до момента, пока эта цена не станет рыночной. Выжигание кодом или вышивание крестиком - это лирика. Вас никто не неволил при выборе профессии. Или Вы ожидате, что мы всем форумом начнем жалеть Вас?
Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
Справедливости ради, Украина добывает сопостовимые с потреблением объемы газа. Куда он девается - это другой и очень интересный вопрос
Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
Справедливости ради, Украина добывает сопостовимые с потреблением объемы газа. Куда он девается - это другой и очень интересный вопрос
Якщо Ві согласні в реввоенкомі ввійти в дознавальну трійку - пілінгуйте в лічку...
Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
О чьо, газ котел не можна перевести на електро, якщо котел поміняти...
а хто профінансує трансформаторні підстанції біля кожного дому? це мільярдів 50 треба доларів додатково, враховуючи як подорожчала мідь, котли і робота по заміні
kingkongovets написав:Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить Министерству инфраструктуры совместно с Укравтодором, Киевской горгосадминистрацией (КГГА) и Киевской облгосадминистрацией (КОГА) определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство двух новых переходов через реку Днепр в Киеве.
Александр Кубраков сообщил премьер-министру, что в Мининфраструктуры рассмотрели письмо Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) от 11.08.2021 № 3658/2/06-04/10-1060/06-21 о необходимости строительства автодорожных туннельных переходов через реку Днепр по направлению Окружной дороги Киева на участках от ул. Богатырской до ул. Оноре де Бальзака и от ул. Столичное шоссе к автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на участке Киев – Борисполь).
Издание пишет, что ожидаемая стоимость составила 300 млн гривен за километр, тогда как всего год назад в Укравтодоре утверждали, что нормальная цена строительства новых дорог в Украине — 170 млн гривен за километр.