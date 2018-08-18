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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9088908990909091>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:12

  Voistov написав:
  Faceless написав:
  Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:

Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка.
Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле.
Пишут что три комнаты. 52 метра квартира.
Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта.
А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале.
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195

Всего 110000 американских долларов.

P.S. Все таки скорее две комнаты

Специфично, конечно, но жить вполне можно, и цена на самом деле невысокая как на сейчас, в близлежащих районах за эти деньги будет или бабушатник или голый бетон


За вот это «вполне можно жить» хотят такое количество денег, котрое является очень серьёзной суммой даже для персичного Киевского айтишника.
И которому немало времени выжигать глаза кодом нужно, что заработать такую сумму.


дорого-дешево - это субъектовно. Есть цена, по которой ее купят - это рыночный объективный показатель. Есть цена по которой хотят продать - это тоже субъективно до момента, пока эта цена не станет рыночной.
Выжигание кодом или вышивание крестиком - это лирика. Вас никто не неволил при выборе профессии. Или Вы ожидате, что мы всем форумом начнем жалеть Вас?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:14

  Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.


Брехня.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:17

  Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.


Справедливости ради, Украина добывает сопостовимые с потреблением объемы газа.
Куда он девается - это другой и очень интересный вопрос
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:27

rjkz и чем выше цена на хабах тем больше соблазн его куда то деть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:29

  Zebra написав:
  change_pm написав:
  Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.

О чьо, газ котел не можна перевести на електро, якщо котел поміняти...

а хто профінансує трансформаторні підстанції біля кожного дому? це мільярдів 50 треба доларів додатково, враховуючи як подорожчала мідь, котли і робота по заміні :mrgreen:

Ще одна брехня
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:35

  Voistov написав:Вот, новой рекорд в рубрике моя прелесть:

Дом 1967 года, кирпичная девятиэтажка.
Из непонятносколькокрмнатной квартиры сделали студию без балкона в рокококо стиле.
Пишут что три комнаты. 52 метра квартира.
Скользкая плитка это чтобы не дай бог не избежать подскальзывания и для особого уюта.
А душевая, с высокими основанием, это специально, типа как на пьедестале.
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388425195

Всего 110000 американских долларов.

P.S. Все таки скорее две комнаты


Какая-то провокацмя. 45+25 !- 52,Энт 7.1 панельный, а не кирпичный как указано в обьявлении
stan_mischuk
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:54

  UA написав:
  kingkongovets написав:Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить Министерству инфраструктуры совместно с Укравтодором, Киевской горгосадминистрацией (КГГА) и Киевской облгосадминистрацией (КОГА) определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство двух новых переходов через реку Днепр в Киеве.

Александр Кубраков сообщил премьер-министру, что в Мининфраструктуры рассмотрели письмо Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) от 11.08.2021 № 3658/2/06-04/10-1060/06-21 о необходимости строительства автодорожных туннельных переходов через реку Днепр по направлению Окружной дороги Киева на участках от ул. Богатырской до ул. Оноре де Бальзака и от ул. Столичное шоссе к автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на участке Киев – Борисполь).

https://m.kievvlast.com.ua/news/kubrako ... 8w_MW3ew6o

Тоннель от Богатырской до Бальзака?
Шестирядное шоссе?
Это сколько столетий проходческий щит идти будет?

фінанс відсвічує збоку зсилку
https://news.finance.ua/ru/news/-/505629/stoimost-bolshoj-koltsevoj-vokrug-kieva-okazalas-vyshe-chem-v-frg-i-ssha

Издание пишет, что ожидаемая стоимость составила 300 млн гривен за километр, тогда как всего год назад в Укравтодоре утверждали, что нормальная цена строительства новых дорог в Украине — 170 млн гривен за километр.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:27

  kingkongovets написав:а содержание просторного
новостроя с панорамным остеклением не вырастет?

кстати, в контексте последних событий - как оно, интересно, зимой в квартире со стеклянными стенами если батареи чуть теплые?
а если вообще холодные?
а если еще и свет отрубят часиков на 5-10?
графиками топить будем?

В ФК2 кондиционеры на обогрев тарахтят.
Буржуек в модном стиле минимализм не видел.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:37

  kingkongovets написав:фк2, 4 куе метр
обратите внимание на «виды» из окон
и такая история и в кт, и в фт, и в рыбальском и практически везде, где вам продают «пространство», которое приводит в такой восторг наших чувствительных перфекционистов
«шторы решают»(с)

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 130613653/

Бой в комментах между соской и прорабом по поводу “а не говно ли это “ впечатляет
И эта блядина кому то монстров нарожает и не дай аллах воспитает по своему подобию.
P.s. Реус походу адски продешевил когда по 2.7 куе свою прелесть спихнул
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:02

  hume написав:Зашел на днях в мягкую Мебель. Диван, который мне насчитали на 26 кгрн 1,5 года назад стоит уже 34 кгрн со всеми скидками. Настораживает меня ситуация, когда проще купить импортные товары из-за их большей доступности. В 2013 годах было что-то приблизительное

Посмотрел цены на нормальный (0,6 мм) профиль для гипсокартона и сделал выводы, что покупать сейчас новострой без ремонта, это большая глупость.
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