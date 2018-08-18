Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а содержание просторного новостроя с панорамным остеклением не вырастет?
кстати, в контексте последних событий - как оно, интересно, зимой в квартире со стеклянными стенами если батареи чуть теплые? а если вообще холодные? а если еще и свет отрубят часиков на 5-10? графиками топить будем?
Отлично. Газоблок снижает влажность и благодаря этому даже при +15 не холодно.
kingkongovets написав:фк2, 4 куе метр обратите внимание на «виды» из окон и такая история и в кт, и в фт, и в рыбальском и практически везде, где вам продают «пространство», которое приводит в такой восторг наших чувствительных перфекционистов «шторы решают»(с)
Бой в комментах между соской и прорабом по поводу “а не говно ли это “ впечатляет И эта блядина кому то монстров нарожает и не дай аллах воспитает по своему подобию. P.s. Реус походу адски продешевил когда по 2.7 куе свою прелесть спихнул
У Реуса квартира в ФК была. А ФК и ФК2 - это две очень большие разницы.
барабашов написав:airmax78 Ни там и ни там не был В ФК расстояние между домами метров семь и нет Триумфальной арки?
Це як Жигулі і сітроен 2021 року які стоять поряд на парковці. Наче все таке ж - і місце одне й те ж саме, у кожного по 4 колеса і є двері. Але все ж є різниця яка не дозволяє продати нове зубило по ціні нового сітра.
kingkongovets написав:а содержание просторного новостроя с панорамным остеклением не вырастет?
кстати, в контексте последних событий - как оно, интересно, зимой в квартире со стеклянными стенами если батареи чуть теплые? а если вообще холодные? а если еще и свет отрубят часиков на 5-10? графиками топить будем?
Отлично. Газоблок снижает влажность и благодаря этому даже при +15 не холодно.
Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
Неужели кто-то поставляет в Украину газ по ценам ниже мировых? пакажи альтруиста.