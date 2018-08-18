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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9088908990909091

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:02

  kingkongovets написав:а содержание просторного
новостроя с панорамным остеклением не вырастет?

кстати, в контексте последних событий - как оно, интересно, зимой в квартире со стеклянными стенами если батареи чуть теплые?
а если вообще холодные?
а если еще и свет отрубят часиков на 5-10?
графиками топить будем?

Отлично. Газоблок снижает влажность и благодаря этому даже при +15 не холодно.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:06

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:фк2, 4 куе метр
обратите внимание на «виды» из окон
и такая история и в кт, и в фт, и в рыбальском и практически везде, где вам продают «пространство», которое приводит в такой восторг наших чувствительных перфекционистов
«шторы решают»(с)

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 130613653/

Бой в комментах между соской и прорабом по поводу “а не говно ли это “ впечатляет
И эта блядина кому то монстров нарожает и не дай аллах воспитает по своему подобию.
P.s. Реус походу адски продешевил когда по 2.7 куе свою прелесть спихнул

У Реуса квартира в ФК была. А ФК и ФК2 - это две очень большие разницы.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:24

airmax78
Ни там и ни там не был
В ФК расстояние между домами метров семь и нет Триумфальной арки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:42

  барабашов написав:airmax78
Ни там и ни там не был
В ФК расстояние между домами метров семь и нет Триумфальной арки?


Це як Жигулі і сітроен 2021 року які стоять поряд на парковці. Наче все таке ж - і місце одне й те ж саме, у кожного по 4 колеса і є двері. Але все ж є різниця яка не дозволяє продати нове зубило по ціні нового сітра.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:47

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:а содержание просторного
новостроя с панорамным остеклением не вырастет?

кстати, в контексте последних событий - как оно, интересно, зимой в квартире со стеклянными стенами если батареи чуть теплые?
а если вообще холодные?
а если еще и свет отрубят часиков на 5-10?
графиками топить будем?

Отлично. Газоблок снижает влажность и благодаря этому даже при +15 не холодно.

Метод сухой заморозки
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:49

  Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.

Неужели кто-то поставляет в Украину газ по ценам ниже мировых? :D
пакажи альтруиста.
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