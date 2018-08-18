Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
Неужели кто-то поставляет в Украину газ по ценам ниже мировых? пакажи альтруиста.
hume написав:Зашел на днях в мягкую Мебель. Диван, который мне насчитали на 26 кгрн 1,5 года назад стоит уже 34 кгрн со всеми скидками. Настораживает меня ситуация, когда проще купить импортные товары из-за их большей доступности. В 2013 годах было что-то приблизительное
Посмотрел цены на нормальный (0,6 мм) профиль для гипсокартона и сделал выводы, что покупать сейчас новострой без ремонта, это большая глупость.
Интересно, Максима соблазн не искушает продать за 5+куе/м2. А-то я так смотрю к нему еще и очередь стоять будет.
airmax78 написав:Отлично. Газоблок снижает влажность и благодаря этому даже при +15 не холодно.
Метод сухой заморозки
Квартиры с 70-сантиметровыми кирпичными стенами обогревать можно, просто включив лампочку накаливания.
Как раз нет. Лампочкой накаливания как-раз можно обогреть овноблоковый новострой. Проверено. Студия 30м2, пока не подключил отопление, оставлял на ночь включенную 150 вт и 100 вт. Утром приезжал - вполне приемлемая температура при забортной -17С. Это еще не было штукатурки, откосов, окна были хреново пеной задуты. Да, потолки 3,30 и 2 большущих окна. Вооот. А в кирпичном доме с 800мм (есть такое) совсем наоборот. Большая теплоемкость кирпича поглотит то, что даст лампочка и не заметит. Но в овноблок быстро остывает, а кирпич медленно.