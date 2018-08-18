RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9089909090919092

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 02:02

  unicdima написав:
  Zebra написав:Мило выглядит иллюзия дорожающего КРН, пока газ по 7.96 грн, вместо 52 грн за куб, как в некоторых регионах для бюджетных организаций в декабре.

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.

Неужели кто-то поставляет в Украину газ по ценам ниже мировых? :D
пакажи альтруиста.

В Украине есть свой газ, который по 70$. Так что прекращайте паниковать.
https://youtu.be/MnqEi_DgNiU
maza5
 
Повідомлень: 233
З нами з: 27.08.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 04:07

  UA написав:
  hume написав:Зашел на днях в мягкую Мебель. Диван, который мне насчитали на 26 кгрн 1,5 года назад стоит уже 34 кгрн со всеми скидками. Настораживает меня ситуация, когда проще купить импортные товары из-за их большей доступности. В 2013 годах было что-то приблизительное

Посмотрел цены на нормальный (0,6 мм) профиль для гипсокартона и сделал выводы, что покупать сейчас новострой без ремонта, это большая глупость.


Интересно, Максима соблазн не искушает продать за 5+куе/м2.
А-то я так смотрю к нему еще и очередь стоять будет. :lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12495
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6421 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 04:20

  artlife написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Отлично. Газоблок снижает влажность и благодаря этому даже при +15 не холодно.

Метод сухой заморозки


Квартиры с 70-сантиметровыми кирпичными стенами обогревать можно, просто включив лампочку накаливания.


Как раз нет.
Лампочкой накаливания как-раз можно обогреть овноблоковый новострой. Проверено. Студия 30м2, пока не подключил отопление, оставлял на ночь включенную 150 вт и 100 вт. Утром приезжал - вполне приемлемая температура при забортной -17С. Это еще не было штукатурки, откосов, окна были хреново пеной задуты. Да, потолки 3,30 и 2 большущих окна.
Вооот.
А в кирпичном доме с 800мм (есть такое) совсем наоборот. Большая теплоемкость кирпича поглотит то, что даст лампочка и не заметит.
Но в овноблок быстро остывает, а кирпич медленно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12495
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6421 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 9089909090919092
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2166, 2167, 2168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21672 4037218
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 384002
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30509
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2336)
16.12.2021 04:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.