RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9089909090919092

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:26

Треться все, що не має безпосереднього відношення до новобуду.

Можливо, є сенс перейменувати гілку? "Обговорення модних ЖК в Києві"????
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22485
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1418 раз.
Подякували: 2347 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:41

  UA написав:
  Первый написав:
  барабашов написав:airmax78
Ни там и ни там не был
В ФК расстояние между домами метров семь и нет Триумфальной арки?


Це як Жигулі і сітроен 2021 року які стоять поряд на парковці. Наче все таке ж - і місце одне й те ж саме, у кожного по 4 колеса і є двері. Але все ж є різниця яка не дозволяє продати нове зубило по ціні нового сітра.

Какое-то тупое сравнение.

Оба ЖК называются Французский квартал.
Оба ЖК были очень модными на этапе продаж.
Просто у одного ветфасад в модных сейчас темных тонах, а у другого в вышедших из моды бежевых.
Ну и Копия немодной Эйфелевой башни и модной Триумфальной арки вносят свою лепту в ценообразование.

Кстати сейчас самый актуальный вентфасад из броне пластин
https://hromadske.radio/podcasts/donbas ... yovykh-diy


Я з тобою погоджуюсь. Тупіше порівняння ніж ти навів придумати складно. Не побачити різницю складно. Але ти зміг.
Фк ніколи модним не був. Це якраз приклад як в нормальному місці можна так похабно скласти будівельні матеріали.
Первый
 
Повідомлень: 16586
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:48

А де зРадіо? Як так він вирішив кинути нас в часи коли штати не підняли ставку і не обвалили ціни на кржн?
Я починаю хвилюватися… де 600 баксів за ФТ?
Первый
 
Повідомлень: 16586
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9089909090919092
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2166, 2167, 2168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21672 4037265
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 384012
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30509
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34978)
16.12.2021 08:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.