Треться все, що не має безпосереднього відношення до новобуду.
Можливо, є сенс перейменувати гілку? "Обговорення модних ЖК в Києві"????
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Додано: Чет 16 гру, 2021 08:26
Треться все, що не має безпосереднього відношення до новобуду.
Можливо, є сенс перейменувати гілку? "Обговорення модних ЖК в Києві"????
Додано: Чет 16 гру, 2021 08:41
Я з тобою погоджуюсь. Тупіше порівняння ніж ти навів придумати складно. Не побачити різницю складно. Але ти зміг.
Фк ніколи модним не був. Це якраз приклад як в нормальному місці можна так похабно скласти будівельні матеріали.
Додано: Чет 16 гру, 2021 08:48
А де зРадіо? Як так він вирішив кинути нас в часи коли штати не підняли ставку і не обвалили ціни на кржн?
Я починаю хвилюватися… де 600 баксів за ФТ?
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