Додано: Чет 16 гру, 2021 09:43

барабашов написав: Бой в комментах между соской и прорабом по поводу “а не говно ли это “ впечатляет

И эта блядина кому то монстров нарожает и не дай аллах воспитает по своему подобию.

P.s. Реус походу адски продешевил когда по 2.7 куе свою прелесть спихнул Бой в комментах между соской и прорабом по поводу “а не говно ли это “ впечатляетИ эта блядина кому то монстров нарожает и не дай аллах воспитает по своему подобию.P.s. Реус походу адски продешевил когда по 2.7 куе свою прелесть спихнул

А кто вам сказал, что я продал свою прелесть по 2,7? Я продал ФК1, а не ФК2, а это большая разница. Не хочу здесь озвучивать цифру, за которую продал, чтобы не бросались тапочками завистники, но это дороже 2,7. Я хорошо заработал не только на бетоне, но и на ремонте. Плюс я вложился в более интересный вариант. Я на сегодня сделкой доволен и вложениями тоже. Правда у меня осталась еще одна квартира в ФК1 для сына, пока продавать не планирую, пускай пока ютится в эконом общежитиия начинал свою трудовую жизнь в более не комфортных условиях, пока для старта норм.