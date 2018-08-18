Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:airmax78 Ни там и ни там не был В ФК расстояние между домами метров семь и нет Триумфальной арки?
Це як Жигулі і сітроен 2021 року які стоять поряд на парковці. Наче все таке ж - і місце одне й те ж саме, у кожного по 4 колеса і є двері. Але все ж є різниця яка не дозволяє продати нове зубило по ціні нового сітра.
Какое-то тупое сравнение.
Оба ЖК называются Французский квартал. Оба ЖК были очень модными на этапе продаж. Просто у одного ветфасад в модных сейчас темных тонах, а у другого в вышедших из моды бежевых. Ну и Копия немодной Эйфелевой башни и модной Триумфальной арки вносят свою лепту в ценообразование.
Я з тобою погоджуюсь. Тупіше порівняння ніж ти навів придумати складно. Не побачити різницю складно. Але ти зміг. Фк ніколи модним не був. Це якраз приклад як в нормальному місці можна так похабно скласти будівельні матеріали.
барабашов написав:Бой в комментах между соской и прорабом по поводу “а не говно ли это “ впечатляет И эта блядина кому то монстров нарожает и не дай аллах воспитает по своему подобию. P.s. Реус походу адски продешевил когда по 2.7 куе свою прелесть спихнул
А кто вам сказал, что я продал свою прелесть по 2,7? Я продал ФК1, а не ФК2, а это большая разница. Не хочу здесь озвучивать цифру, за которую продал, чтобы не бросались тапочками завистники, но это дороже 2,7. Я хорошо заработал не только на бетоне, но и на ремонте. Плюс я вложился в более интересный вариант. Я на сегодня сделкой доволен и вложениями тоже. Правда у меня осталась еще одна квартира в ФК1 для сына, пока продавать не планирую, пускай пока ютится в эконом общежитии я начинал свою трудовую жизнь в более не комфортных условиях, пока для старта норм.
Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.
Чем, вместо газа, предлагаете отапливать города? Уголь (так вроде отказываемся постепенно от него), дрова (никаких лесов не хватит), какахами? И чё, только в новостройках будет фигово, а в старом фонде заипок?