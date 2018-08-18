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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9089909090919092

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:26

Треться все, що не має безпосереднього відношення до новобуду.

Можливо, є сенс перейменувати гілку? "Обговорення модних ЖК в Києві"????
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:41

  UA написав:
  Первый написав:
  барабашов написав:airmax78
Ни там и ни там не был
В ФК расстояние между домами метров семь и нет Триумфальной арки?


Це як Жигулі і сітроен 2021 року які стоять поряд на парковці. Наче все таке ж - і місце одне й те ж саме, у кожного по 4 колеса і є двері. Але все ж є різниця яка не дозволяє продати нове зубило по ціні нового сітра.

Какое-то тупое сравнение.

Оба ЖК называются Французский квартал.
Оба ЖК были очень модными на этапе продаж.
Просто у одного ветфасад в модных сейчас темных тонах, а у другого в вышедших из моды бежевых.
Ну и Копия немодной Эйфелевой башни и модной Триумфальной арки вносят свою лепту в ценообразование.

Кстати сейчас самый актуальный вентфасад из броне пластин
https://hromadske.radio/podcasts/donbas ... yovykh-diy


Я з тобою погоджуюсь. Тупіше порівняння ніж ти навів придумати складно. Не побачити різницю складно. Але ти зміг.
Фк ніколи модним не був. Це якраз приклад як в нормальному місці можна так похабно скласти будівельні матеріали.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:48

А де зРадіо? Як так він вирішив кинути нас в часи коли штати не підняли ставку і не обвалили ціни на кржн?
Я починаю хвилюватися… де 600 баксів за ФТ?
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:04

  Первый написав:А де зРадіо? Як так він вирішив кинути нас в часи коли штати не підняли ставку і не обвалили ціни на кржн?
Я починаю хвилюватися… де 600 баксів за ФТ?

бездомний? бомжуєш? в коробці від холодильника? ай-яй!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Бой в комментах между соской и прорабом по поводу “а не говно ли это “ впечатляет
И эта блядина кому то монстров нарожает и не дай аллах воспитает по своему подобию.
P.s. Реус походу адски продешевил когда по 2.7 куе свою прелесть спихнул

А кто вам сказал, что я продал свою прелесть по 2,7? Я продал ФК1, а не ФК2, а это большая разница. Не хочу здесь озвучивать цифру, за которую продал, чтобы не бросались тапочками завистники, но это дороже 2,7. Я хорошо заработал не только на бетоне, но и на ремонте. Плюс я вложился в более интересный вариант. Я на сегодня сделкой доволен и вложениями тоже. Правда у меня осталась еще одна квартира в ФК1 для сына, пока продавать не планирую, пускай пока ютится в эконом общежитии :D я начинал свою трудовую жизнь в более не комфортных условиях, пока для старта норм.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:51

  Zebra написав:Чем предлагаете отапливать города

Особенно еще более ржачно выглядит застройка страны квадратными метрами с газовыми котлами или ЦО основанном на газе, когда и лосю уже понятно, что через 3 года транзит прекратится, и газик будет по мировым ценам. B весь этот карточный домик благополучного будущего в новостроечках рухнет под лед.


Чем, вместо газа, предлагаете отапливать города? Уголь (так вроде отказываемся постепенно от него), дрова (никаких лесов не хватит), какахами?
И чё, только в новостройках будет фигово, а в старом фонде заипок?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Чем, вместо газа, предлагаете отапливать города?

А що, не можна в нас понаставляти 100500 вітряків і стільки ж гідроелектростанцій на річках і послати накуй рАсЄю з їхнім газом?

Чому, от чому не можна використати по-повній сонце/вітер/річки? :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как всё просто оказывается. Напоминаешь своего раннего кумира.))
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  Zebra написав:
И чё, только в новостройках будет фигово, а в старом фонде заипок?


имелось в виду, шо плохо должно стать тока богатым, бо бедным якобы «нечего терять»(с) - главная мечта всех обвалишек
kingkongovets
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