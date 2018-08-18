Рискну предположить, что чел предлагает вернутся к забытым ценностям: "с милым рай и в шалаше",
"мой адрес не дом и не улица" и т.п.
п.с. А если перестать бегать в магазины за едой, продукты подешевеют! Да, все просто.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:28
Рискну предположить, что чел предлагает вернутся к забытым ценностям: "с милым рай и в шалаше",
"мой адрес не дом и не улица" и т.п.
п.с. А если перестать бегать в магазины за едой, продукты подешевеют! Да, все просто.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Звершення будівництва двох станцій метро на Виноградар хочуть відтермінувати на травень 2023 року, повідомив міський голова Віталій Кличко під час річного звіту.
З відповідним позовом до Господарського суду ще у серпні 2021 року звернувся головний підрядник, компанія «Київметробуд». Тоді суд став на бік «Київметробуду» і погодився відтермінувати завершення будівництва. Але на початку жовтня 2021 року КП «Київський метрополітен» подав апеляційну скаргу. Кличко теж вимагав, щоб станції «Мостицька» та «Проспект Правди» були введені в експлуатацію до кінця 2021-го.
Наразі судові розгляди тривають. За словами Кличка, місто вчасно фінансує будівництво. У «Київметробуд» говорять, що на темпи роботи на об’єкті вплинула пандемія.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:56
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
представитель уз в очередной раз заявил о планах продления киев сити экспресс до вышгорода
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 16 гру, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:59
тут хтось проти був оточення Києва кавалірками вздовж ШРТ,
тепер перевзувся
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 гру, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Комерційна директорка «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська поділилась з ресурсом GMK Center експертною думкою щодо стану будівельного ринку на кінець 2021 року та своїми прогнозами на рік наступний.
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:05
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
эту идею тут никто не сможет оценить по достоинству - уровень не тот
обратись в бц на кирилловской 103, там есть специально обученные специалисты
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:15
ФК2 бываю минимум раз в месяц
Поверьте через 10 лет он тоже станет немодным.
Мрачный темный керамогранит... жлобская Триумфальная арка... так будут писать на этой ветке))
Расстояние между домами негативно не повлияет т.к появляются объекты ещё хуже.
У Таряна брошенный из окна окурок с легкостью долетает в окно соседней башни.
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:18
Говорят много корпусов на Кириловской 103 перепрофилировали под КОВИД.
Постояльцев отправили по домам.
Часть из них вышла на КРЖН
Вот Вам и причина отмены мартовских хаев
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:21
Не, главная идея - что бедным не привыкать, а богатые пусть поволнуются.
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
«модный» и «не подходящий доя комфортного проживания» - далеко не одно и то же
любой строящийся и активно рекламируемый объект де факто будет «модным» и как следствие - востребованным и дорогим
но нас учат, шо «рынок все расставляет по местам»(с), бугага
тоже часто бываю в обеих фк и по моим глубоко субъективным впечатлениям несмотря на свой несуразный внешний вид, позор сермили фк1 для жизни подходит гораздо больше, чем стеклянные соты для эксгибиционистов в фк2
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