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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9091909290939094>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:28

  kingkongovets написав:
Пух написав:Уже бы случился, если бы люди 2 год не бежали в отдел продаж с мешками $
надо просто перестать бежать?
у вас тут шо, стрела сегодня здесь?


Рискну предположить, что чел предлагает вернутся к забытым ценностям: "с милым рай и в шалаше",
"мой адрес не дом и не улица" и т.п.
п.с. А если перестать бегать в магазины за едой, продукты подешевеют! Да, все просто. :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Звершення будівництва двох станцій метро на Виноградар хочуть відтермінувати на травень 2023 року, повідомив міський голова Віталій Кличко під час річного звіту.

З відповідним позовом до Господарського суду ще у серпні 2021 року звернувся головний підрядник, компанія «Київметробуд». Тоді суд став на бік «Київметробуду» і погодився відтермінувати завершення будівництва. Але на початку жовтня 2021 року КП «Київський метрополітен» подав апеляційну скаргу. Кличко теж вимагав, щоб станції «Мостицька» та «Проспект Правди» були введені в експлуатацію до кінця 2021-го.

Наразі судові розгляди тривають. За словами Кличка, місто вчасно фінансує будівництво. У «Київметробуд» говорять, що на темпи роботи на об’єкті вплинула пандемія.

https://www.the-village.com.ua/village/ ... w-d_dyecq0
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

представитель уз в очередной раз заявил о планах продления киев сити экспресс до вышгорода

https://bzh.life/ua/plany/elektrichku-k ... jO8D5VQR4A
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 16 гру, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:59

  kingkongovets написав:представитель уз в очередной раз заявил о планах продления киев сити экспресс до вышгорода

https://bzh.life/ua/plany/elektrichku-k ... jO8D5VQR4A

тут хтось проти був оточення Києва кавалірками вздовж ШРТ,
тепер перевзувся
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 гру, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комерційна директорка «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська поділилась з ресурсом GMK Center експертною думкою щодо стану будівельного ринку на кінець 2021 року та своїми прогнозами на рік наступний.

https://3m2.ua/news/anna-layevska-zrost ... slakb23g84
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:05

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:представитель уз в очередной раз заявил о планах продления киев сити экспресс до вышгорода

https://bzh.life/ua/plany/elektrichku-k ... jO8D5VQR4A

тут хтось проти був оточення Києва кавалірками вздовж ШРТ,
тепер перевзувся
эту идею тут никто не сможет оценить по достоинству - уровень не тот
обратись в бц на кирилловской 103, там есть специально обученные специалисты
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:15

  airmax78 написав:
  UA написав:Оба ЖК называются Французский квартал.
Оба ЖК были очень модными на этапе продаж.
Просто у одного ветфасад в модных сейчас темных тонах, а у другого в вышедших из моды бежевых.
Ну и Копия немодной Эйфелевой башни и модной Триумфальной арки вносят свою лепту в ценообразование.


Это только с точки зрения постащика керамогранита и прочих стройматериалов так. Для тех, кто видел оба ЖК в живую - разница очевидна и она кричащая. ФК я бы переименовал в ЖК "Кровь из глаз".

ФК2 бываю минимум раз в месяц
Поверьте через 10 лет он тоже станет немодным.
Мрачный темный керамогранит... жлобская Триумфальная арка... так будут писать на этой ветке))
Расстояние между домами негативно не повлияет т.к появляются объекты ещё хуже.
У Таряна брошенный из окна окурок с легкостью долетает в окно соседней башни.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:18

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  kingkongovets написав:представитель уз в очередной раз заявил о планах продления киев сити экспресс до вышгорода

https://bzh.life/ua/plany/elektrichku-k ... jO8D5VQR4A

тут хтось проти був оточення Києва кавалірками вздовж ШРТ,
тепер перевзувся
эту идею тут никто не сможет оценить по достоинству - уровень не тот
обратись в бц на кирилловской 103, там есть специально обученные специалисты

Говорят много корпусов на Кириловской 103 перепрофилировали под КОВИД.
Постояльцев отправили по домам.
Часть из них вышла на КРЖН
Вот Вам и причина отмены мартовских хаев :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:21

  kingkongovets написав:
drevlyanin написав:
  Zebra написав:
И чё, только в новостройках будет фигово, а в старом фонде заипок?


имелось в виду, шо плохо должно стать тока богатым, бо бедным якобы «нечего терять»(с) - главная мечта всех обвалишек

Не, главная идея - что бедным не привыкать, а богатые пусть поволнуются.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Оба ЖК называются Французский квартал.
Оба ЖК были очень модными на этапе продаж.
Просто у одного ветфасад в модных сейчас темных тонах, а у другого в вышедших из моды бежевых.
Ну и Копия немодной Эйфелевой башни и модной Триумфальной арки вносят свою лепту в ценообразование.


Это только с точки зрения постащика керамогранита и прочих стройматериалов так. Для тех, кто видел оба ЖК в живую - разница очевидна и она кричащая. ФК я бы переименовал в ЖК "Кровь из глаз".

ФК2 бываю минимум раз в месяц
Поверьте через 10 лет он тоже станет немодным.
Мрачный темный керамогранит... жлобская Триумфальная арка... так будут писать на этой ветке))
Расстояние между домами негативно не повлияет т.к появляются объекты ещё хуже.
У Таряна брошенный из окна окурок с легкостью долетает в окно соседней башни.
«модный» и «не подходящий доя комфортного проживания» - далеко не одно и то же
любой строящийся и активно рекламируемый объект де факто будет «модным» и как следствие - востребованным и дорогим
но нас учат, шо «рынок все расставляет по местам»(с), бугага

тоже часто бываю в обеих фк и по моим глубоко субъективным впечатлениям несмотря на свой несуразный внешний вид, позор сермили фк1 для жизни подходит гораздо больше, чем стеклянные соты для эксгибиционистов в фк2
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