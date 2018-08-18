Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:.. А в кирпичном доме с 800мм (есть такое) совсем наоборот. Большая теплоемкость кирпича поглотит то, что даст лампочка и не заметит. Но в овноблок быстро остывает, а кирпич медленно.
с другой стороны, кирпич медленно остывает. Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна". вообще, как когда-то правильно мне сказал чувак с Хенкеля - "хорошее утепление не означает, что совсем отапливать не придется" Отнюдь не у всех, как у Флая, есть дома "тепловой насос" подвал-воздух
Когда панорамные окна вошли в моду UA включил калькулятор расчета теплопотерь и офигел. Более энергозатратного жилья ещё не строили. ПС. Спальню 12 кв.м с панорамным окном приходится ставить 12й Дайкин (настоящий - Made in Japan или Made in Czech Republic, а не турецкий) и фиг справляется. Хотя на фоне соседей поставивших Купера или псевдо кондиционеры типа Sensei ещё кое-как летом жить можно. И это спальня имеющая звукоизоляцию которая работает и как теплоизоляция. Ставил бы 18 ку, но он же шумный. Даже Дайкин и МЕ.
тут хтось проти був оточення Києва кавалірками вздовж ШРТ, тепер перевзувся
Вы не думаете, что еще при нашей жизни рейки ШРТ могут разобрать так же, как когда-то разобрали трамвайные пути? ШРТ это дорогостоящий атрибут экономически развитых государств. По-моему, тренд немного в другую сторону. Не боитесь, что окажетесь с полуподвалами на пустырях вдоль разобранных жд путей?
sequence написав:Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна".
Счастливый Вы человек. ЦО, КОММЕРЦИЯ, счета за НОЯБРЬ 2021 - 112 грн/м2, у дружбана - 180 грн/м2. Арендаторы в ауте.... ждем морозы. Думаю такое, уже через год, "во всех домохозяйствах Неньки"
Доброго дня, коллеги, я к вам по делу - колежанка покидает столицу, продает большое жилье, но хочет оставить что то небольшое, но очень леквидное под сдачу или "котлован который подоражает". Бюджет до 50к. Люди не богатые, первая сделка в их жизни, просто хочу подсобить. На днепровской набережной будет продаваться около 100 м2 с автономкой. Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.
vhata написав:Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.
типа - а накидайте ка топлива для мозгового штурма?) годный вброс, давно пора) ок, начну - чисто навскидку я бы обратил при таких вводных внимание на стройки вышгорода, в киеве шото действительно годное за 50 не купить
зы: или все же поискать шото в панельном шлачке на оболони в районе минской/героев днепра
vhata написав:Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.
типа - а накидайте ка топлива для мозгового штурма?) годный вброс, давно пора) ок, начну - чисто навскидку я бы обратил при таких вводных внимание на стройки вышгорода, в киеве шото действительно годное за 50 не купить
Вот это у вас цены! А котлован, вы же в своей песочнице всех знаете, можнов личку. А сколько стоит днепровская набережная с автономкой 100м2. Может кто махнуться захочет с доплатой (ремонт времен сдачи дома)
sequence написав:Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна".
Счастливый Вы человек. ЦО, КОММЕРЦИЯ, счета за НОЯБРЬ 2021 - 112 грн/м2, у дружбана - 180 грн/м2. Арендаторы в ауте.... ждем морозы. Думаю такое, уже через год, "во всех домохозяйствах Неньки"
Доброго дня, коллеги, я к вам по делу - колежанка покидает столицу, продает большое жилье, но хочет оставить что то небольшое, но очень леквидное под сдачу или "котлован который подоражает". Бюджет до 50к. Люди не богатые, первая сделка в их жизни, просто хочу подсобить. На днепровской набережной будет продаваться около 100 м2 с автономкой. Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.
продать і ждать пароплана, може хто забув 2008, 2013 на черзі 2021 - роки пікових цін. цікаво тільки, чи проб"єм дно в наступні роки?
Зовсім мало. Ціна вхідного квитка КРЖН. 1к "хрущовка" чи "брежнєвка". З бюджетним ремонтом, біля метро. І ще треба пошукати. Новобуд - мабуть, лише в Прикиєвськиї Єпенях.
нет, это не вариант совсем.
Зараз - поганий час для купівлі житла. Малорентабельно. "Первинка" в Києві була актуальна в 2015-2017, "вторинка" - в 2018. Попит був низький, а вибір чималий. Ціни "вторинки" з тих пір виросли на 1/2.