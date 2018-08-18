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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9092909390949095>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 130
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
12%
16
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
12%
15
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:35

  sequence написав:
  rjkz написав:..
А в кирпичном доме с 800мм (есть такое) совсем наоборот. Большая теплоемкость кирпича поглотит то, что даст лампочка и не заметит.
Но в овноблок быстро остывает, а кирпич медленно.

с другой стороны, кирпич медленно остывает. Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна".
вообще, как когда-то правильно мне сказал чувак с Хенкеля - "хорошее утепление не означает, что совсем отапливать не придется"
Отнюдь не у всех, как у Флая, есть дома "тепловой насос" подвал-воздух

Когда панорамные окна вошли в моду UA включил калькулятор расчета теплопотерь и офигел. Более энергозатратного жилья ещё не строили.
ПС. Спальню 12 кв.м с панорамным окном приходится ставить 12й Дайкин (настоящий - Made in Japan или Made in Czech Republic, а не турецкий) и фиг справляется.
Хотя на фоне соседей поставивших Купера или псевдо кондиционеры типа Sensei ещё кое-как летом жить можно.
И это спальня имеющая звукоизоляцию которая работает и как теплоизоляция.
Ставил бы 18 ку, но он же шумный. Даже Дайкин и МЕ.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:40

  flyman написав:
  kingkongovets написав:представитель уз в очередной раз заявил о планах продления киев сити экспресс до вышгорода

https://bzh.life/ua/plany/elektrichku-k ... jO8D5VQR4A

тут хтось проти був оточення Києва кавалірками вздовж ШРТ,
тепер перевзувся

Вы не думаете, что еще при нашей жизни рейки ШРТ могут разобрать так же, как когда-то разобрали трамвайные пути? ШРТ это дорогостоящий атрибут экономически развитых государств. По-моему, тренд немного в другую сторону. Не боитесь, что окажетесь с полуподвалами на пустырях вдоль разобранных жд путей?
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:42

  UA написав:..
ПС. Спальню 12 кв.м с панорамным окном приходится ставить 12й Дайкин (настоящий - Made in Japan или Made in Czech Republic, а не турецкий) и фиг справляется...

я тоже на это все посмотрел и на панорамное поставил электромеханическую рафштору
http://b-and-g.com.ua/
и вопрос снялся с повестки
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:48

  sequence написав:Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна".


Счастливый Вы человек. ЦО, КОММЕРЦИЯ, счета за НОЯБРЬ 2021 - 112 грн/м2, у дружбана - 180 грн/м2. Арендаторы в ауте.... ждем морозы. Думаю такое, уже через год, "во всех домохозяйствах Неньки"

Доброго дня, коллеги, я к вам по делу - колежанка покидает столицу, продает большое жилье, но хочет оставить что то небольшое, но очень леквидное под сдачу или "котлован который подоражает". Бюджет до 50к. Люди не богатые, первая сделка в их жизни, просто хочу подсобить. На днепровской набережной будет продаваться около 100 м2 с автономкой. Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:56

  vhata написав:Бюджет до 50

Зовсім мало.
Ціна вхідного квитка КРЖН.
1к "хрущовка" чи "брежнєвка".
З бюджетним ремонтом, біля метро.
Можливо, навіть без ремонта.
І ще треба пошукати.

Новобуд - хіба що повітря над котлованом.
Готове - мабуть, лише в Прикиєвських Єпенях.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:00

  Frant написав:
  vhata написав:Бюджет до 50

Зовсім мало.
Ціна вхідного квитка КРЖН.
1к "хрущовка" чи "брежнєвка".
З бюджетним ремонтом, біля метро.
І ще треба пошукати.
Новобуд - мабуть, лише в Прикиєвськиї Єпенях.
нет, это не вариант совсем.
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.


типа - а накидайте ка топлива для мозгового штурма?)
годный вброс, давно пора)
ок, начну - чисто навскидку я бы обратил при таких вводных внимание на стройки вышгорода, в киеве шото действительно годное за 50 не купить

зы: или все же поискать шото в панельном шлачке на оболони в районе минской/героев днепра
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:06

  kingkongovets написав:
vhata написав:Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.


типа - а накидайте ка топлива для мозгового штурма?)
годный вброс, давно пора)
ок, начну - чисто навскидку я бы обратил при таких вводных внимание на стройки вышгорода, в киеве шото действительно годное за 50 не купить
Вот это у вас цены! А котлован, вы же в своей песочнице всех знаете, можнов личку.
А сколько стоит днепровская набережная с автономкой 100м2. Может кто махнуться захочет с доплатой (ремонт времен сдачи дома)

Кинг, по чем в столицах отопление коммерция?
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:06

  vhata написав:
  sequence написав:Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна".


Счастливый Вы человек. ЦО, КОММЕРЦИЯ, счета за НОЯБРЬ 2021 - 112 грн/м2, у дружбана - 180 грн/м2. Арендаторы в ауте.... ждем морозы. Думаю такое, уже через год, "во всех домохозяйствах Неньки"

Доброго дня, коллеги, я к вам по делу - колежанка покидает столицу, продает большое жилье, но хочет оставить что то небольшое, но очень леквидное под сдачу или "котлован который подоражает". Бюджет до 50к. Люди не богатые, первая сделка в их жизни, просто хочу подсобить. На днепровской набережной будет продаваться около 100 м2 с автономкой. Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.

продать і ждать пароплана,
може хто забув 2008, 2013 на черзі 2021 - роки пікових цін.
цікаво тільки, чи проб"єм дно в наступні роки?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:07

  vhata написав:
  Frant написав:
  vhata написав:Бюджет до 50

Зовсім мало.
Ціна вхідного квитка КРЖН.
1к "хрущовка" чи "брежнєвка".
З бюджетним ремонтом, біля метро.
І ще треба пошукати.
Новобуд - мабуть, лише в Прикиєвськиї Єпенях.
нет, это не вариант совсем.

Зараз - поганий час для купівлі житла.
Малорентабельно.
"Первинка" в Києві була актуальна в 2015-2017, "вторинка" - в 2018.
Попит був низький, а вибір чималий.
Ціни "вторинки" з тих пір виросли на 1/2.
Frant
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