Додано: Чет 16 гру, 2021 12:48

sequence написав: Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна". Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна".

Счастливый Вы человек. ЦО, КОММЕРЦИЯ, счета за НОЯБРЬ 2021 - 112 грн/м2, у дружбана - 180 грн/м2. Арендаторы в ауте.... ждем морозы. Думаю такое, уже через год, "во всех домохозяйствах Неньки"Доброго дня, коллеги, я к вам по делу - колежанка покидает столицу, продает большое жилье, но хочет оставить что то небольшое, но очень леквидное под сдачу или "котлован который подоражает". Бюджет до 50к. Люди не богатые, первая сделка в их жизни, просто хочу подсобить. На днепровской набережной будет продаваться около 100 м2 с автономкой. Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.