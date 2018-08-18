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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90939094909590969097>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 131
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:12

  flyman написав:продать і ждать пароплана
нет, люди далекие от рынка не только недвижимости. У них ничего нет кроме этой хаты - надо отдать что то родственникам, купить что для себя у нас и этот 50к "хвостик" проинвестировать
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:Вот это у вас цены! А котлован, вы же в своей песочнице всех знаете, можнов личку.
А сколько стоит днепровская набережная с автономкой 100м2. Может кто махнуться захочет с доплатой (ремонт времен сдачи дома)

Кинг, по чем в столицах отопление коммерция?


в вышгороде вообще никого из застройщиков не знаю и никогда не интересовался, просто часто там бываю проездом на велике плюс там купил себе квартиру мой тренер - на кургузова у дбк, виды шикарные, но дом стоит на дичайшем торчке, который постоянно преодолевать пешком под силу не только лишь всем, но там шото строят и в самом центре, там и надо смотреть
городок максимально приятный и имхо перспективный

по цо в коммерции ниче не могу сказать по существу, бо последний раз за него платил весной 13го, с тех пор везде тока электрика от электрокотлов до тепловых штор, кто вовремя не отрезался - ну боль, конечно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:25

  kingkongovets написав: но дом стоит на дичайшем торчке

Спасибо :) Не сомневалась, что подсобите :)
Но ипени нельзя советовать - локация главное! (С)
За идею "оболонь" - спасибо, а пох не лучше? Реально обменяться с доплатой или это только в наших провинциях возможно?
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:27

  vhata написав:
  flyman написав:продать і ждать пароплана
нет, люди далекие от рынка не только недвижимости. У них ничего нет кроме этой хаты - надо отдать что то родственникам, купить что для себя у нас и этот 50к "хвостик" проинвестировать

ясно, підвищувати рівень фінграмотності не хочуть,
в крипту, ОВДП лізти не збираються,
тоді їм тре слухати Хперта Долярчика

хоча, перевкластися із нерухомості в нерухомість на спадному ринку, так сказати "зашортити", стратегія має право на життя

я хотів от взяти ще в прикуп одну кавалірку, а зась, "видові розійшлися" як гарячі пиріжки в базарний день, навіть яму котлована не викопали.

А "неліквід" не хочу. Тому поки що думаю почекати із інвестиціями в КРЖН.

Крім того, як гра в музичні крісла закінчитися можна залишитися і без грошей і без готово житла. В кращому випадку будова затягнеться на довго, або заморозиться ще на довший час. rjkz в темі.

На валютній темі я написав:

у цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р.

тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки
Востаннє редагувалось flyman в Чет 16 гру, 2021 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  kingkongovets написав: но дом стоит на дичайшем торчке

Спасибо :) Не сомневалась, что подсобите :)
Но ипени нельзя советовать - локация главное! (С)
За идею "оболонь" - спасибо, а пох не лучше? Реально обменяться с доплатой или это только в наших провинциях возможно?
«обмены» - это как отголосок совка, гг
не, не слышал
в смысле «пох не лучше»? шо там можно купить за полтос?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:40

  flyman написав:
  vhata написав:
  sequence написав:Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна".


Счастливый Вы человек. ЦО, КОММЕРЦИЯ, счета за НОЯБРЬ 2021 - 112 грн/м2, у дружбана - 180 грн/м2. Арендаторы в ауте.... ждем морозы. Думаю такое, уже через год, "во всех домохозяйствах Неньки"

Доброго дня, коллеги, я к вам по делу - колежанка покидает столицу, продает большое жилье, но хочет оставить что то небольшое, но очень леквидное под сдачу или "котлован который подоражает". Бюджет до 50к. Люди не богатые, первая сделка в их жизни, просто хочу подсобить. На днепровской набережной будет продаваться около 100 м2 с автономкой. Очень прошу у профи совета - куда посмотреть и шо взять.

продать і ждать пароплана,
може хто забув 2008, 2013 на черзі 2021 - роки пікових цін.
цікаво тільки, чи проб"єм дно в наступні роки?

2008, 2013 отличные года для инвестирования :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:41

  kingkongovets написав:«обмены» - это как отголосок совка, гг
не, не слышал
в смысле «пох не лучше»? шо там можно купить за полтос?
Ясно, дякую, я думала оболонь дороже. Жесть.
У нас тоже все подросло, но не так стремительно.
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:42

  kingkongovets написав:
UA написав:«модный» и «не подходящий доя комфортного проживания» - далеко не одно и то же
любой строящийся и активно рекламируемый объект де факто будет «модным» и как следствие - востребованным и дорогим
но нас учат, шо «рынок все расставляет по местам»(с), бугага

тоже часто бываю в обеих фк и по моим глубоко субъективным впечатлениям несмотря на свой несуразный внешний вид, позор сермили фк1 для жизни подходит гораздо больше, чем стеклянные соты для эксгибиционистов в фк2

Когда долго занимаешься арендным бизнесом начинаешь замечать, что квартиранты долго живут в комфортном, а в модном меняются как только подойдет срок когда можно выехать без штрафных санкций.
Мнение Первого как опытного продажника очень ценю.
Хоть и регулярно его подкалываю))
Его опыт подходит только для спекуляций с переуступками, но не как для покупки для себя.
Модное и комфортное - пока недостижимый стандарт КРЖН.
Востаннє редагувалось UA в Чет 16 гру, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:42

  kingkongovets написав:
Пух написав:Уже бы случился, если бы люди 2 год не бежали в отдел продаж с мешками $
надо просто перестать бежать?
у вас тут шо, стрела сегодня здесь?

:roll: Пух прав, продавать жилье чем дальше тем сложнее по таким ценам
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  kingkongovets написав:«обмены» - это как отголосок совка, гг
не, не слышал
в смысле «пох не лучше»? шо там можно купить за полтос?
Ясно, дякую, я думала оболонь дороже. Жесть.
У нас тоже все подросло, но не так стремительно.
на похе новые дома, а на оболони можно выцепить за этот бюджет шото реально возле метро в совкошлаке - такая логика
kingkongovets
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