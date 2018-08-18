Додано: Чет 16 гру, 2021 13:20

vhata написав: Вот это у вас цены! А котлован, вы же в своей песочнице всех знаете, можнов личку.

А сколько стоит днепровская набережная с автономкой 100м2. Может кто махнуться захочет с доплатой (ремонт времен сдачи дома)



Кинг, по чем в столицах отопление коммерция?

в вышгороде вообще никого из застройщиков не знаю и никогда не интересовался, просто часто там бываю проездом на велике плюс там купил себе квартиру мой тренер - на кургузова у дбк, виды шикарные, но дом стоит на дичайшем торчке, который постоянно преодолевать пешком под силу не только лишь всем, но там шото строят и в самом центре, там и надо смотретьгородок максимально приятный и имхо перспективныйпо цо в коммерции ниче не могу сказать по существу, бо последний раз за него платил весной 13го, с тех пор везде тока электрика от электрокотлов до тепловых штор, кто вовремя не отрезался - ну боль, конечно