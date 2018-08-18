|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:44
flyman написав:
тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки
Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:45
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:«модный» и «не подходящий доя комфортного проживания» - далеко не одно и то же
любой строящийся и активно рекламируемый объект де факто будет «модным» и как следствие - востребованным и дорогим
но нас учат, шо «рынок все расставляет по местам»(с), бугага
тоже часто бываю в обеих фк и по моим глубоко субъективным впечатлениям несмотря на свой несуразный внешний вид, позор сермили фк1 для жизни подходит гораздо больше, чем стеклянные соты для эксгибиционистов в фк2
Когда долго занимаешься арендным бизнесом начинаешь замечать, что квартиранты долго живут в комфортном, а в модном меняются как только подойдет срок когда можно выехать без штрафных санкций.
Мнение Первого как опытного продажника очень ценю.
Хоть и регулярно его подкалываю))
Его опыт подходит только для спекуляций с переуступками, но не как для покупки для себя.
Модное и комфортное - пока недостижимый стандарт КРЖН.
+1
полностью согласен
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10182
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1315 раз.
- Подякували: 2311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:51
vhata написав:
За идею "оболонь" - спасибо, а пох не лучше?
Краще Оболонь.
ПОХ - капець, человєйнік.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22489
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 2350 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:54
vhata написав: flyman написав:
тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки
Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...
для взьота надо топліво.
я написав, яке було цього року.
наступного, халяви від МВФ не буде, урожай х.з., залежить від погоди, а ціни на комоди від кон"юктури зовнішніх ринків, газ таки прийдеться закупляти по цінами яким домовляться, прокачку з РФ через ГТС теж можуть припинити у 2024, як закінчиться контракт.
Бачу багато ризиків
Зе влада інвестиційну привабливість не покращує, малому і середньому бізнесу теж палки в колеса. Про ВВП писав, що ще рівень 2019 не досягли. Так що не бачу палива для росту.
Щоб десь приросло, тре десь забрати. Напр. на ту ж іпотеку, що успішні долярчики мали халявну іпотеку тре подоїти або заробітчан, або бізнес, або пересічених.
Красти з прибутків у влади не виходить.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27264
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1349 раз.
- Подякували: 2303 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:56
актуальная тема для роста капитала - "ипотечный депозит". К примеру, у вас сейчас есть 50 тыс. долл., вы берете ипотеку 300 тыс., 50 тыс идет как первоночальный взнос. Недвижимость дорожает в год под 40%-50%. В итоге, получается как обычный депозит, только с обязательным пополнением и очень выгоднымм доходом от 30% годовых.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:59
flyman написав:
.
я написав, яке було цього року.
наступного, халяви від МВФ не буде, урожай х.з., залежить від погоди, а ціни на комоди від кон"юктури зовнішніх ринків.
я из позиций - у соседей все гораздо хуже, льготного газа по 7,96 у них нет... Здается мне, что ломанется народ назад в Неньку. Посмотрим.
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:01
Grand Touring написав:
актуальная тема для роста капитала - "ипотечный депозит". К примеру, у вас сейчас есть 50 тыс. долл., вы берете ипотеку 300 тыс., 50 тыс идет как первоночальный взнос. Недвижимость дорожает в год под 40%-50%. В итоге, получается как обычный депозит, только с обязательным пополнением и очень выгоднымм доходом от 30% годовых.
и смерть нервным клеткам
безумству храбрых...
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:04
Grand Touring написав:
Недвижимость дорожает в год под 40%-50%.
Ніхрєна!
Потяг вже проїхав зупинки "зростання цін нерухомості на щорічні 30%".
Ціни майже повернулись до рівня 2013.
А модні новобуди, з великими МОПами і панорамними вікнами - навіть неначе (?) дорожчі, ніж в 2013.
Думаю, що дорожай ширпотреба - буде слабким і повільним
vhata написав:
Здается мне, что ломанется народ назад в Неньку.
Заробітчани неначе трохи повертаються - тут ЗП виросли.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22489
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 2350 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:10
Frant написав:
Потяг вже проїхав зупинки "зростання цін нерухомості на щорічні 30%".
Ціни майже повернулись до рівня 2013.
А модні новобуди, з великими МОПами і панорамними вікнами - навіть неначе (?) дорожчі, ніж в 2013.
2013 год не является каким-то барьером или эталоном, цены спокойно пройдут 2013. Сопуствовать росту будут растущие доходы населения, низкая безработица и теплая монетарная политика
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:12
Grand Touring написав:
актуальная тема для роста капитала - "ипотечный депозит". К примеру, у вас сейчас есть 50 тыс. долл., вы берете ипотеку 300 тыс., 50 тыс идет как первоночальный взнос. Недвижимость дорожает в год под 40%-50%. В итоге, получается как обычный депозит, только с обязательным пополнением и очень выгоднымм доходом от 30% годовых.
Никто вам не даст 300к с взносом 50
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30659
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1299 раз.
- Подякували: 7367 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Альтернативщик
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21672
|4037401
|
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
|
|716
|384027
|
|
|16
|30512
|
|