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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9094909590969097>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 131
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:44

  flyman написав:тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки
Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:«модный» и «не подходящий доя комфортного проживания» - далеко не одно и то же
любой строящийся и активно рекламируемый объект де факто будет «модным» и как следствие - востребованным и дорогим
но нас учат, шо «рынок все расставляет по местам»(с), бугага

тоже часто бываю в обеих фк и по моим глубоко субъективным впечатлениям несмотря на свой несуразный внешний вид, позор сермили фк1 для жизни подходит гораздо больше, чем стеклянные соты для эксгибиционистов в фк2

Когда долго занимаешься арендным бизнесом начинаешь замечать, что квартиранты долго живут в комфортном, а в модном меняются как только подойдет срок когда можно выехать без штрафных санкций.
Мнение Первого как опытного продажника очень ценю.
Хоть и регулярно его подкалываю))
Его опыт подходит только для спекуляций с переуступками, но не как для покупки для себя.
Модное и комфортное - пока недостижимый стандарт КРЖН.
+1
полностью согласен
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:51

  vhata написав:За идею "оболонь" - спасибо, а пох не лучше?

Краще Оболонь.
ПОХ - капець, человєйнік.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:54

  vhata написав:
  flyman написав:тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки
Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...

для взьота надо топліво.
я написав, яке було цього року.
наступного, халяви від МВФ не буде, урожай х.з., залежить від погоди, а ціни на комоди від кон"юктури зовнішніх ринків, газ таки прийдеться закупляти по цінами яким домовляться, прокачку з РФ через ГТС теж можуть припинити у 2024, як закінчиться контракт.

Бачу багато ризиків

Зе влада інвестиційну привабливість не покращує, малому і середньому бізнесу теж палки в колеса. Про ВВП писав, що ще рівень 2019 не досягли. Так що не бачу палива для росту.
Щоб десь приросло, тре десь забрати. Напр. на ту ж іпотеку, що успішні долярчики мали халявну іпотеку тре подоїти або заробітчан, або бізнес, або пересічених.
Красти з прибутків у влади не виходить.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:56

актуальная тема для роста капитала - "ипотечный депозит". К примеру, у вас сейчас есть 50 тыс. долл., вы берете ипотеку 300 тыс., 50 тыс идет как первоночальный взнос. Недвижимость дорожает в год под 40%-50%. В итоге, получается как обычный депозит, только с обязательным пополнением и очень выгоднымм доходом от 30% годовых.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:.
я написав, яке було цього року.
наступного, халяви від МВФ не буде, урожай х.з., залежить від погоди, а ціни на комоди від кон"юктури зовнішніх ринків.

я из позиций - у соседей все гораздо хуже, льготного газа по 7,96 у них нет... Здается мне, что ломанется народ назад в Неньку. Посмотрим.
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:01

  Grand Touring написав:актуальная тема для роста капитала - "ипотечный депозит". К примеру, у вас сейчас есть 50 тыс. долл., вы берете ипотеку 300 тыс., 50 тыс идет как первоночальный взнос. Недвижимость дорожает в год под 40%-50%. В итоге, получается как обычный депозит, только с обязательным пополнением и очень выгоднымм доходом от 30% годовых.
и смерть нервным клеткам :)
безумству храбрых...
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:04

  Grand Touring написав:Недвижимость дорожает в год под 40%-50%.

Ніхрєна!
Потяг вже проїхав зупинки "зростання цін нерухомості на щорічні 30%".
Ціни майже повернулись до рівня 2013.
А модні новобуди, з великими МОПами і панорамними вікнами - навіть неначе (?) дорожчі, ніж в 2013.

Думаю, що дорожай ширпотреба - буде слабким і повільним

  vhata написав:Здается мне, что ломанется народ назад в Неньку.

Заробітчани неначе трохи повертаються - тут ЗП виросли.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:10

  Frant написав:Потяг вже проїхав зупинки "зростання цін нерухомості на щорічні 30%".
Ціни майже повернулись до рівня 2013.
А модні новобуди, з великими МОПами і панорамними вікнами - навіть неначе (?) дорожчі, ніж в 2013.
2013 год не является каким-то барьером или эталоном, цены спокойно пройдут 2013. Сопуствовать росту будут растущие доходы населения, низкая безработица и теплая монетарная политика
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:12

  Grand Touring написав:актуальная тема для роста капитала - "ипотечный депозит". К примеру, у вас сейчас есть 50 тыс. долл., вы берете ипотеку 300 тыс., 50 тыс идет как первоночальный взнос. Недвижимость дорожает в год под 40%-50%. В итоге, получается как обычный депозит, только с обязательным пополнением и очень выгоднымм доходом от 30% годовых.

Никто вам не даст 300к с взносом 50
Faceless
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