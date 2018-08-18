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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:13
Grand Touring написав: Frant написав:
Потяг вже проїхав зупинки "зростання цін нерухомості на щорічні 30%".
Ціни майже повернулись до рівня 2013.
А модні новобуди, з великими МОПами і панорамними вікнами - навіть неначе (?) дорожчі, ніж в 2013.
2013 год не является каким-то барьером или эталоном, цены спокойно пройдут 2013. Сопуствовать росту будут растущие доходы населения, низкая безработица и теплая монетарная политика
а жигули будет стоить дороже еврошейского мерседеса
это по нашему
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Пух
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:13
Grand Touring написав:
актуальная тема для роста капитала - "ипотечный депозит". К примеру, у вас сейчас есть 50 тыс. долл., вы берете ипотеку 300 тыс., 50 тыс идет как первоночальный взнос. Недвижимость дорожает в год под 40%-50%. В итоге, получается как обычный депозит, только с обязательным пополнением и очень выгоднымм доходом от 30% годовых.
У нас не Америка, тут так не працює.
Єдине, що думаю варто спробувати зробити, так перейти із малокорисних депозитів в ОВДП, і під них, як під заставу брати іпотеку, крім того, дохід "білий" і персофікований і теж враховується.
А на заставу з іпотекою буде значний дисконт. А орендні доходи тре буде засвітити в податковій.
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flyman
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:15
Frant написав: Grand Touring написав:
Недвижимость дорожает в год под 40%-50%.
Ніхрєна!
Потяг вже проїхав зупинки "зростання цін нерухомості на щорічні 30%".
Ціни майже повернулись до рівня 2013.
А модні новобуди, з великими МОПами і панорамними вікнами - навіть неначе (?) дорожчі, ніж в 2013.
Думаю, що дорожай ширпотреба - буде слабким і повільним
vhata написав:
Здается мне, что ломанется народ назад в Неньку.
Заробітчани неначе трохи повертаються - тут ЗП виросли.
а ВВП не піднявся? До 2013.
Ціни майже повернулись до рівня 2013.
Думаю, що ще довго будем, як колись у СРСР порівнювати із 1913 р.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 16 гру, 2021 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:15
Grand Touring написав: Frant написав:
Потяг вже проїхав зупинки "зростання цін нерухомості на щорічні 30%".
Ціни майже повернулись до рівня 2013.
А модні новобуди, з великими МОПами і панорамними вікнами - навіть неначе (?) дорожчі, ніж в 2013.
2013 год не является каким-то барьером или эталоном, цены спокойно пройдут 2013. Сопуствовать росту будут растущие доходы населения, низкая безработица и теплая монетарная политика
Останніх півроку - зростання цін КРЖН сповільнилось.
Взагалі-то, населення все меньше, а квартир все більше
flyman написав:
а ВВП не піднявся?
Дехто писав, що ВВП не має жодного відношення до цін на нерухомість.
Типу, ми і без ВВП проживемо, на бурштині, кукурудзі і третьосортному чугунії.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 16 гру, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:28
Феодал написав:
kingkongovets написав:
Пух написав:Уже бы случился, если бы люди 2 год не бежали в отдел продаж с мешками $
надо просто перестать бежать?
у вас тут шо, стрела сегодня здесь?
Пух прав, продавать жилье чем дальше тем сложнее по таким ценам
Один клон хвалит другого клона
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:00
Кто уже платил отопление за ноябрь?
при выключенном индивидуальном отоплении прислали платежку на 600 грн, по телефону обьяснили что то про минимальное потребление... сами толком не знают говорят первый раз так считают.
я так понимаю весной тоже буду должен денег пока они не решат ф-ф-фатит...
ну и по мелочи "Плата за абонентське обслуговування з постачання гарячої води (ПАО ГВ)
КПВОК "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"" которой не пользуюсь еще 15 грн
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