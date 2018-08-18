Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«КИЇВМЕТРОБУД» ОТРИМАВ РІШЕННЯ СУДІВ ПРО ВІДСТРОЧКУ ЗДАЧІ МЕТРО НА ВИНОГРАДАР ЩЕ НА РІК
«Київметробуд» пояснював необхідність продовжити строки здачі робіт тим, що періодичне накладення арештів на його рахунки унеможливило своєчасне виконання будівельних робіт за договором (здійснювати закупівлю матеріалів та обладнання, а також перешкоджало оплачувати виконані субпідрядниками роботи). Позивач вказував, що відсутність у нього можливості розпоряджатись своїми коштами тривала загалом 532 дні, а щодо частини грошових коштів арешт та заборона розпоряджатись ними тривають й досі.
flyman написав:тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки
Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...
Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет. Вышгород очень милый городок, но застройщики там как в Жулянах, очень много кого не колышит что дом фактически самострой без окончательных доков, ну этим грешат и Ирпень, и Буча. Если для себя посмотрите таунхаус. У меня знакомый доволен как слон своим 2 соткам у входа, это если подруга не из большого бетонного города
flyman написав:тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки
Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...
Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет. Вышгород очень милый городок, но застройщики там как в Жулянах, очень много кого не колышит что дом фактически самострой без окончательных доков, ну этим грешат и Ирпень, и Буча. Если для себя посмотрите таунхаус. У меня знакомый доволен как слон своим 2 соткам у входа, это если подруга не из большого бетонного города
как то был в Вышгороде, весь центр застраивается высотками, вряд ли это самостройщики) ценами не интересовался если под аренду то для меня ХЗ кто ЦА
stm написав:Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет. Вышгород очень милый городок, но застройщики там как в Жулянах, очень много кого не колышит что дом фактически самострой без окончательных доков, ну этим грешат и Ирпень, и Буча. Если для себя посмотрите таунхаус. У меня знакомый доволен как слон своим 2 соткам у входа, это если подруга не из большого бетонного города
как то был в Вышгороде, весь центр застраивается высотками, вряд ли это самостройщики)
Власть собственно этих городов(Вышгород, Буча, Ирпень) и прикрывает тылы. Из того что вижу плазы1-2 из концептуального сегодня газоблока вроде норма с доками, так и ценник киевский. Кургузова там куча домов однотипных, во второй серии точно проблемные были, либо не согласовали что-то по цене с администрацией, люди платили электрику как комерция. Карат самострой с бомбезным видом на Вышгору и Днепр уже лет и лет. Люди живут как-то. Вышгород просто меньше вообще строит, по сравнению с Ирпенем. И больше строит закрытых частных, по берегам, как замена Конче.
vhata написав:Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...
Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет. Вышгород очень милый городок, но застройщики там как в Жулянах, очень много кого не колышит что дом фактически самострой без окончательных доков, ну этим грешат и Ирпень, и Буча. Если для себя посмотрите таунхаус. У меня знакомый доволен как слон своим 2 соткам у входа, это если подруга не из большого бетонного города
как то был в Вышгороде, весь центр застраивается высотками, вряд ли это самостройщики) ценами не интересовался если под аренду то для меня ХЗ кто ЦА