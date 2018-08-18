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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9095909690979098

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 131
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:56

  Slon_Nosov написав:
при выключенном индивидуальном отоплении прислали платежку на 600 грн
небагато, є такі що 2800 отримали
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:14

  Grand Touring написав:
  Slon_Nosov написав:
при выключенном индивидуальном отоплении прислали платежку на 600 грн
небагато, є такі що 2800 отримали


вообщем отопление превращается в очередной налог на жизнь... :evil:
наблюдаем, как это отобразиться на неплатежах!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«КИЇВМЕТРОБУД» ОТРИМАВ РІШЕННЯ СУДІВ ПРО ВІДСТРОЧКУ ЗДАЧІ МЕТРО НА ВИНОГРАДАР ЩЕ НА РІК

«Київметробуд» пояснював необхідність продовжити строки здачі робіт тим, що періодичне накладення арештів на його рахунки унеможливило своєчасне виконання будівельних робіт за договором (здійснювати закупівлю матеріалів та обладнання, а також перешкоджало оплачувати виконані субпідрядниками роботи). Позивач вказував, що відсутність у нього можливості розпоряджатись своїми коштами тривала загалом 532 дні, а щодо частини грошових коштів арешт та заборона розпоряджатись ними тривають й досі.

https://3m2.ua/news/kyyivmetrobud-otrym ... snbpqqj2hc
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:ну и по мелочи "Плата за абонентське обслуговування з постачання гарячої води (ПАО ГВ)
КПВОК "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"" которой не пользуюсь еще 15 грн

идете в теплоэнерго пишете заяву, вам отключают ввод ГВ, ставят заглушку с опломбированием, и вуаля не платите 15грн
все просто, на этом оффтоп предлагаю прекратить
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:00

  vhata написав:
  flyman написав:тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки
Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...

Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет. Вышгород очень милый городок, но застройщики там как в Жулянах, очень много кого не колышит что дом фактически самострой без окончательных доков, ну этим грешат и Ирпень, и Буча.
Если для себя посмотрите таунхаус. У меня знакомый доволен как слон своим 2 соткам у входа, это если подруга не из большого бетонного города :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:03

  stm написав:
  vhata написав:
  flyman написав:тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки
Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...

Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет. Вышгород очень милый городок, но застройщики там как в Жулянах, очень много кого не колышит что дом фактически самострой без окончательных доков, ну этим грешат и Ирпень, и Буча.
Если для себя посмотрите таунхаус. У меня знакомый доволен как слон своим 2 соткам у входа, это если подруга не из большого бетонного города :)

как то был в Вышгороде, весь центр застраивается высотками, вряд ли это самостройщики)
ценами не интересовался
если под аренду то для меня ХЗ кто ЦА
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:18

  Прохожий написав:
  stm написав:Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет. Вышгород очень милый городок, но застройщики там как в Жулянах, очень много кого не колышит что дом фактически самострой без окончательных доков, ну этим грешат и Ирпень, и Буча.
Если для себя посмотрите таунхаус. У меня знакомый доволен как слон своим 2 соткам у входа, это если подруга не из большого бетонного города :)

как то был в Вышгороде, весь центр застраивается высотками, вряд ли это самостройщики)

Власть собственно этих городов(Вышгород, Буча, Ирпень) и прикрывает тылы. Из того что вижу плазы1-2 из концептуального сегодня газоблока вроде норма с доками, так и ценник киевский. Кургузова там куча домов однотипных, во второй серии точно проблемные были, либо не согласовали что-то по цене с администрацией, люди платили электрику как комерция. Карат самострой с бомбезным видом на Вышгору и Днепр уже лет и лет. Люди живут как-то. Вышгород просто меньше вообще строит, по сравнению с Ирпенем. И больше строит закрытых частных, по берегам, как замена Конче.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:24

  Прохожий написав:
  stm написав:
  vhata написав:Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...

Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет. Вышгород очень милый городок, но застройщики там как в Жулянах, очень много кого не колышит что дом фактически самострой без окончательных доков, ну этим грешат и Ирпень, и Буча.
Если для себя посмотрите таунхаус. У меня знакомый доволен как слон своим 2 соткам у входа, это если подруга не из большого бетонного города :)

как то был в Вышгороде, весь центр застраивается высотками, вряд ли это самостройщики)
ценами не интересовался
если под аренду то для меня ХЗ кто ЦА

Прохожий,
Завязывайте уже с оффтопом.
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