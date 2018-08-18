Додано: Чет 16 гру, 2021 18:00

vhata написав: flyman написав: тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки тепер подумайте, яка імовірність такого везіння у наступні роки Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем... Фиксируйте, Флай, мое ихмо, если путинненападет, - мы будем еще лет 5-6 взлетать. Никому ничего не рекомендую, просто так думаю. Вся в недвиге, посмотрим как дальше пойдем...

Кстати, "о птичках", если Ваша подруга желает удалённую аренду, а не для себя, с таким бюджетом лучше смотреть Львов. Туда дядя Вова не желает лезть, а вот Одессу и воду в Крым ой как хочет. Вышгород очень милый городок, но застройщики там как в Жулянах, очень много кого не колышит что дом фактически самострой без окончательных доков, ну этим грешат и Ирпень, и Буча.Если для себя посмотрите таунхаус. У меня знакомый доволен как слон своим 2 соткам у входа, это если подруга не из большого бетонного города