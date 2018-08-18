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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9096909790989099

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 131
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:35

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Оба ЖК называются Французский квартал.
Оба ЖК были очень модными на этапе продаж.
Просто у одного ветфасад в модных сейчас темных тонах, а у другого в вышедших из моды бежевых.
Ну и Копия немодной Эйфелевой башни и модной Триумфальной арки вносят свою лепту в ценообразование.


Это только с точки зрения постащика керамогранита и прочих стройматериалов так. Для тех, кто видел оба ЖК в живую - разница очевидна и она кричащая. ФК я бы переименовал в ЖК "Кровь из глаз".

ФК2 бываю минимум раз в месяц
Поверьте через 10 лет он тоже станет немодным.
Мрачный темный керамогранит... жлобская Триумфальная арка... так будут писать на этой ветке))
Расстояние между домами негативно не повлияет т.к появляются объекты ещё хуже.
У Таряна брошенный из окна окурок с легкостью долетает в окно соседней башни.


Не, но пародии на памятники архитектуры типа Триумфальной арки - это действително жлобство. Признание себя ущербным.
На миг представилась параллельная реальность, в которой мы с северными мышебратьями отинарот. ЖК МаАсковский квартал. С копией кремля....ща, извините, рвотный рефлекс.
КаковО?
Вот и арки, башни и прочая - такая-же хюрня.
rjkz
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  #<1 ... 9096909790989099
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