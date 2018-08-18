UA написав:airmax78 написав:
Это только с точки зрения постащика керамогранита и прочих стройматериалов так. Для тех, кто видел оба ЖК в живую - разница очевидна и она кричащая. ФК я бы переименовал в ЖК "Кровь из глаз".
ФК2 бываю минимум раз в месяц
Поверьте через 10 лет он тоже станет немодным.
Мрачный темный керамогранит... жлобская Триумфальная арка... так будут писать на этой ветке))
Расстояние между домами негативно не повлияет т.к появляются объекты ещё хуже.
У Таряна брошенный из окна окурок с легкостью долетает в окно соседней башни.
Не, но пародии на памятники архитектуры типа Триумфальной арки - это действително жлобство. Признание себя ущербным.
На миг представилась параллельная реальность, в которой мы с северными мышебратьями отинарот. ЖК МаАсковский квартал. С копией кремля....ща, извините, рвотный рефлекс.
КаковО?
Вот и арки, башни и прочая - такая-же хюрня.