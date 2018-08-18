Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Оба ЖК называются Французский квартал. Оба ЖК были очень модными на этапе продаж. Просто у одного ветфасад в модных сейчас темных тонах, а у другого в вышедших из моды бежевых. Ну и Копия немодной Эйфелевой башни и модной Триумфальной арки вносят свою лепту в ценообразование.
Это только с точки зрения постащика керамогранита и прочих стройматериалов так. Для тех, кто видел оба ЖК в живую - разница очевидна и она кричащая. ФК я бы переименовал в ЖК "Кровь из глаз".
ФК2 бываю минимум раз в месяц Поверьте через 10 лет он тоже станет немодным. Мрачный темный керамогранит... жлобская Триумфальная арка... так будут писать на этой ветке)) Расстояние между домами негативно не повлияет т.к появляются объекты ещё хуже. У Таряна брошенный из окна окурок с легкостью долетает в окно соседней башни.
Не, но пародии на памятники архитектуры типа Триумфальной арки - это действително жлобство. Признание себя ущербным. На миг представилась параллельная реальность, в которой мы с северными мышебратьями отинарот. ЖК МаАсковский квартал. С копией кремля....ща, извините, рвотный рефлекс. КаковО? Вот и арки, башни и прочая - такая-же хюрня.
rjkz написав:Не, но пародии на памятники архитектуры типа Триумфальной арки - это действително жлобство. Признание себя ущербным. На миг представилась параллельная реальность, в которой мы с северными мышебратьями отинарот. ЖК МаАсковский квартал. С копией кремля....ща, извините, рвотный рефлекс. КаковО? Вот и арки, башни и прочая - такая-же хюрня.
ЖК Жлобский квартал
Вам не кажется, что тайна популярности у части населения современного киевского зодчества раскрыта? Маркетологи застройщиков всего то удовлетворяют запросы достаточно многочисленной группы населения https://lurkmore.to/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1
rjkz написав:.. А в кирпичном доме с 800мм (есть такое) совсем наоборот. Большая теплоемкость кирпича поглотит то, что даст лампочка и не заметит. Но в овноблок быстро остывает, а кирпич медленно.
с другой стороны, кирпич медленно остывает. Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна". вообще, как когда-то правильно мне сказал чувак с Хенкеля - "хорошее утепление не означает, что совсем отапливать не придется" Отнюдь не у всех, как у Флая, есть дома "тепловой насос" подвал-воздух
Так я писал об отоплении лампочкой холодной квартиры. Кирпич греется медленней, но и остывает медленней. В результате, в квартире с 800мм кирпичными стенами, отопление начинаю включать под Новый год, а до августа в квартире комфортная прохлада без кондера. Внутренняя несущая 1500+мм.
sequence написав: с другой стороны, кирпич медленно остывает. Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна". вообще, как когда-то правильно мне сказал чувак с Хенкеля - "хорошее утепление не означает, что совсем отапливать не придется" Отнюдь не у всех, как у Флая, есть дома "тепловой насос" подвал-воздух
Так я писал об отоплении лампочкой холодной квартиры. Кирпич греется медленней, но и остывает медленней. В результате, в квартире с 800мм кирпичными стенами, отопление начинаю включать под Новый год, а до августа в квартире комфортная прохлада без кондера. Внутренняя несущая 1500+мм.
Несущая стена 1,5 м? Внутренняя?
Я в Щецині чуть таку 3К не купив за 100К злотих, приблизно біля $30К Зараз, думаю, таких цін нема. Знав би прикуп...
Первый написав:Хтось обіцяв щось обіцяв якщо побачить ріст. Як воно є з 2016. Віки піднялися?
Наслаждаюсь видом на сайты с Республикой 31-35 квадратов по цене от 60000грн/м2. Такой поворот даже в страшном сне мне бы не приснился в Файне есть прекрасные квартиры с 2,5 метровым совмещенным санузлом по 2000$/метр без ремонта наверное так и должно быть, может мне без кредитов удастся перевернуть Киев на зажопинск у моря, у худшего, ибо Анталия занята, так что смотрю, недоумеваю, но интересно!!!
UA написав:Оба ЖК называются Французский квартал. Оба ЖК были очень модными на этапе продаж. Просто у одного ветфасад в модных сейчас темных тонах, а у другого в вышедших из моды бежевых. Ну и Копия немодной Эйфелевой башни и модной Триумфальной арки вносят свою лепту в ценообразование.
Это только с точки зрения постащика керамогранита и прочих стройматериалов так. Для тех, кто видел оба ЖК в живую - разница очевидна и она кричащая. ФК я бы переименовал в ЖК "Кровь из глаз".
ФК2 бываю минимум раз в месяц Поверьте через 10 лет он тоже станет немодным. Мрачный темный керамогранит... жлобская Триумфальная арка... так будут писать на этой ветке)) Расстояние между домами негативно не повлияет т.к появляются объекты ещё хуже. У Таряна брошенный из окна окурок с легкостью долетает в окно соседней башни.
Я и сейчас напишу: "триумфальная арка" - это кич. Это должно было быть что-то очень отдаленно напоминающее Францию, какая-то ассоциация, но блин так прямолинейно и грубо... Это что-то типа Венеры Милосской из мозаики на стене ванной или тот же зародыш Эйфелевой башни в ФК. С количеством паркомест - зашквар. С высотой потолков. Но в остальном - очень все зачетно.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 17 гру, 2021 00:02, всього редагувалось 2 разів.
Первый написав:Хтось обіцяв щось обіцяв якщо побачить ріст. Як воно є з 2016. Віки піднялися?
Наслаждаюсь видом на сайты с Республикой 31-35 квадратов по цене от 60000грн/м2. Такой поворот даже в страшном сне мне бы не приснился в Файне есть прекрасные квартиры с 2,5 метровым совмещенным санузлом по 2000$/метр без ремонта наверное так и должно быть, может мне без кредитов удастся перевернуть Киев на зажопинск у моря, у худшего, ибо Анталия занята, так что смотрю, недоумеваю, но интересно!!!
Это ипанутые цены, но такова реальность. Сколько она продлится - вопрос. Жаль Сержа. Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Пробовали одно время с Тараканом. Но че-то не пошло. Купил товар оптом, продал на стеклянном мосту в розницу - нам это как-то ближе.
я был в гостинице Баккаре, ходил по гостинице и встретил мусульманок двоих, они были пьяненькие, они меня позвали к себе. Они приехали у нам отдыхать. Но я постеснялся, надо было зайти Твои метры в жк чикаго мимо кассы идут.