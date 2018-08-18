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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9097909890999100

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:03

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

сдавать посуточно такое как баккара. Нет?

Пробовали одно время с Тараканом. Но че-то не пошло. Купил товар оптом, продал на стеклянном мосту в розницу - нам это как-то ближе.


я был в гостинице Баккаре, ходил по гостинице и встретил мусульманок двоих, они были пьяненькие, они меня позвали к себе. Они приехали у нам отдыхать. Но я постеснялся, надо было зайти :) Твои метры в жк чикаго мимо кассы идут.

Жаль. Рассчитывал как ремонт посуточники подубьют - тебе Чикагу сдать.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:06

  airmax78 написав:Жаль. Рассчитывал как ремонт посуточники подубьют - тебе Чикагу сдать.


я был в гостинице номер премиум- 2500грн. Кожаные кровати и все остальное, там спрос большой. Но гостиница не убитая, номер не убит. Сам удивился. Там центральное кондиционирование. Ты сделал обычный ремонт, а вот как в гостинице надо было сделать... Чтобы нельзя было убить
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:07

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Жаль. Рассчитывал как ремонт посуточники подубьют - тебе Чикагу сдать.


я был в гостинице номер премиум- 2500грн. Кожаные кровати и все остальное, там спрос большой. Но гостиница не убитая, номер не убит. Сам удивился. Там центральное кондиционирование. Ты сделал обычный ремонт, а вот как в гостинице надо было сделать...

Хотел сделать в Чикаге центральное кондиционирование - рабочие все вскрыли, но центрального кондиционера так и не нашли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:08

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Жаль. Рассчитывал как ремонт посуточники подубьют - тебе Чикагу сдать.


я был в гостинице номер премиум- 2500грн. Кожаные кровати и все остальное, там спрос большой. Но гостиница не убитая, номер не убит. Сам удивился. Там центральное кондиционирование. Ты сделал обычный ремонт, а вот как в гостинице надо было сделать...

Хотел сделать в Чикаге центральное кондиционирование - рабочие все вскрыли, но центрального кондиционера так и не нашли.


почему есть уверенность что в долго срок не убьют?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:11

  proftpd66 написав:почему есть уверенность что в долго срок не убьют?

Буду постепенно снижать требования к арендаторам и цену.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.

Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:59

А что такое с гостинкой на Межевом, 5а? Все дешевые гостинки в этом доме (штук 7 продается), есть даже за 18 штук, за 20, за 21, при том еще не самые убитые. В других домах стартует от 28 (с отдельной кухней и санузлом).
https://flatfy.ua/search?built_year_max ... ction_id=1
Или это троллинг какой-то, или кто-то хочет там купить и дает объявы, или это все одна квартира без "чистых документов"?
Вот вообще за 18 штук гостинка с довольно неплохим как для такого жилища ремонтом.
https://view.aviso.ua/kyiv/16644532
Аналогичные идут за 30 в том же районе.
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