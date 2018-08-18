Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пробовали одно время с Тараканом. Но че-то не пошло. Купил товар оптом, продал на стеклянном мосту в розницу - нам это как-то ближе.
я был в гостинице Баккаре, ходил по гостинице и встретил мусульманок двоих, они были пьяненькие, они меня позвали к себе. Они приехали у нам отдыхать. Но я постеснялся, надо было зайти Твои метры в жк чикаго мимо кассы идут.
Жаль. Рассчитывал как ремонт посуточники подубьют - тебе Чикагу сдать.
я был в гостинице номер премиум- 2500грн. Кожаные кровати и все остальное, там спрос большой. Но гостиница не убитая, номер не убит. Сам удивился. Там центральное кондиционирование. Ты сделал обычный ремонт, а вот как в гостинице надо было сделать... Чтобы нельзя было убить
я был в гостинице номер премиум- 2500грн. Кожаные кровати и все остальное, там спрос большой. Но гостиница не убитая, номер не убит. Сам удивился. Там центральное кондиционирование. Ты сделал обычный ремонт, а вот как в гостинице надо было сделать...
Хотел сделать в Чикаге центральное кондиционирование - рабочие все вскрыли, но центрального кондиционера так и не нашли.
я был в гостинице номер премиум- 2500грн. Кожаные кровати и все остальное, там спрос большой. Но гостиница не убитая, номер не убит. Сам удивился. Там центральное кондиционирование. Ты сделал обычный ремонт, а вот как в гостинице надо было сделать...
Хотел сделать в Чикаге центральное кондиционирование - рабочие все вскрыли, но центрального кондиционера так и не нашли.
почему есть уверенность что в долго срок не убьют?
airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
А что такое с гостинкой на Межевом, 5а? Все дешевые гостинки в этом доме (штук 7 продается), есть даже за 18 штук, за 20, за 21, при том еще не самые убитые. В других домах стартует от 28 (с отдельной кухней и санузлом). https://flatfy.ua/search?built_year_max ... ction_id=1 Или это троллинг какой-то, или кто-то хочет там купить и дает объявы, или это все одна квартира без "чистых документов"? Вот вообще за 18 штук гостинка с довольно неплохим как для такого жилища ремонтом. https://view.aviso.ua/kyiv/16644532 Аналогичные идут за 30 в том же районе.