Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пробовали одно время с Тараканом. Но че-то не пошло. Купил товар оптом, продал на стеклянном мосту в розницу - нам это как-то ближе.
я был в гостинице Баккаре, ходил по гостинице и встретил мусульманок двоих, они были пьяненькие, они меня позвали к себе. Они приехали у нам отдыхать. Но я постеснялся, надо было зайти Твои метры в жк чикаго мимо кассы идут.
Жаль. Рассчитывал как ремонт посуточники подубьют - тебе Чикагу сдать.
я был в гостинице номер премиум- 2500грн. Кожаные кровати и все остальное, там спрос большой. Но гостиница не убитая, номер не убит. Сам удивился. Там центральное кондиционирование. Ты сделал обычный ремонт, а вот как в гостинице надо было сделать... Чтобы нельзя было убить
я был в гостинице номер премиум- 2500грн. Кожаные кровати и все остальное, там спрос большой. Но гостиница не убитая, номер не убит. Сам удивился. Там центральное кондиционирование. Ты сделал обычный ремонт, а вот как в гостинице надо было сделать...
Хотел сделать в Чикаге центральное кондиционирование - рабочие все вскрыли, но центрального кондиционера так и не нашли.
я был в гостинице номер премиум- 2500грн. Кожаные кровати и все остальное, там спрос большой. Но гостиница не убитая, номер не убит. Сам удивился. Там центральное кондиционирование. Ты сделал обычный ремонт, а вот как в гостинице надо было сделать...
Хотел сделать в Чикаге центральное кондиционирование - рабочие все вскрыли, но центрального кондиционера так и не нашли.
почему есть уверенность что в долго срок не убьют?
airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
А что такое с гостинкой на Межевом, 5а? Все дешевые гостинки в этом доме (штук 7 продается), есть даже за 18 штук, за 20, за 21, при том еще не самые убитые. В других домах стартует от 28 (с отдельной кухней и санузлом). https://flatfy.ua/search?built_year_max ... ction_id=1 Или это троллинг какой-то, или кто-то хочет там купить и дает объявы, или это все одна квартира без "чистых документов"? Вот вообще за 18 штук гостинка с довольно неплохим как для такого жилища ремонтом. https://view.aviso.ua/kyiv/16644532 Аналогичные идут за 30 в том же районе.
airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
rjkz написав:.. А в кирпичном доме с 800мм (есть такое) совсем наоборот. Большая теплоемкость кирпича поглотит то, что даст лампочка и не заметит. Но в овноблок быстро остывает, а кирпич медленно.
с другой стороны, кирпич медленно остывает. Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна". вообще, как когда-то правильно мне сказал чувак с Хенкеля - "хорошее утепление не означает, что совсем отапливать не придется" Отнюдь не у всех, как у Флая, есть дома "тепловой насос" подвал-воздух
Когда панорамные окна вошли в моду UA включил калькулятор расчета теплопотерь и офигел. Более энергозатратного жилья ещё не строили. ПС. Спальню 12 кв.м с панорамным окном приходится ставить 12й Дайкин (настоящий - Made in Japan или Made in Czech Republic, а не турецкий) и фиг справляется. Хотя на фоне соседей поставивших Купера или псевдо кондиционеры типа Sensei ещё кое-как летом жить можно. И это спальня имеющая звукоизоляцию которая работает и как теплоизоляция. Ставил бы 18 ку, но он же шумный. Даже Дайкин и МЕ.
Из 5 купленных дайкинов ftxa и ftxj, половина турецких, половина чешских (20, 2×25, 35 и 50) только один не авно по уровню шума внешнего блока - 50. Сделанный в турции. Научились собаки подделки клепать похоже
Но конечно ни один из них и рядом не сидел с уруру-сарарой японской сборки 2007 года. В смысле они - новые, а он - 14 летний. Но разница видна, а точнее слышна невооруженным глазом.
Так что в целом дайкин оченьтразочаровал. Надо было брать Хайер, и сьездить на разницу семьей отдохнуть на Бали
airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Многие говорят слово "дешёвые понты".
Ты сделал ремонт дорогой, а джакузи не поставил? Как так ?