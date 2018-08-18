Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
rjkz написав:.. А в кирпичном доме с 800мм (есть такое) совсем наоборот. Большая теплоемкость кирпича поглотит то, что даст лампочка и не заметит. Но в овноблок быстро остывает, а кирпич медленно.
с другой стороны, кирпич медленно остывает. Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна". вообще, как когда-то правильно мне сказал чувак с Хенкеля - "хорошее утепление не означает, что совсем отапливать не придется" Отнюдь не у всех, как у Флая, есть дома "тепловой насос" подвал-воздух
Когда панорамные окна вошли в моду UA включил калькулятор расчета теплопотерь и офигел. Более энергозатратного жилья ещё не строили. ПС. Спальню 12 кв.м с панорамным окном приходится ставить 12й Дайкин (настоящий - Made in Japan или Made in Czech Republic, а не турецкий) и фиг справляется. Хотя на фоне соседей поставивших Купера или псевдо кондиционеры типа Sensei ещё кое-как летом жить можно. И это спальня имеющая звукоизоляцию которая работает и как теплоизоляция. Ставил бы 18 ку, но он же шумный. Даже Дайкин и МЕ.
Из 5 купленных дайкинов ftxa и ftxj, половина турецких, половина чешских (20, 2×25, 35 и 50) только один не авно по уровню шума внешнего блока - 50. Сделанный в турции. Научились собаки подделки клепать похоже
Но конечно ни один из них и рядом не сидел с уруру-сарарой японской сборки 2007 года. В смысле они - новые, а он - 14 летний. Но разница видна, а точнее слышна невооруженным глазом.
Так что в целом дайкин оченьтразочаровал. Надо было брать Хайер, и сьездить на разницу семьей отдохнуть на Бали
airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Вы с какого расстояния можете определить кривизну стен и пола и степень кривизны? Я гарантирую, что в 95% случаев, то что не видно глазу, не обозначает обьективной ровности. А в 90% случаев, чтобы увидеть обьективную проблему нужно рассказать куда и как смотреть.
Снижение доверительного интервала приемлемого качества ремонта с 99.5% до 95% в разы улучшает настроение и экономит 25-30% бюджета
hxbbgaf написав:А что такое с гостинкой на Межевом, 5а? Все дешевые гостинки в этом доме (штук 7 продается), есть даже за 18 штук, за 20, за 21, при том еще не самые убитые. В других домах стартует от 28 (с отдельной кухней и санузлом). https://flatfy.ua/search?built_year_max ... ction_id=1 Или это троллинг какой-то, или кто-то хочет там купить и дает объявы, или это все одна квартира без "чистых документов"? Вот вообще за 18 штук гостинка с довольно неплохим как для такого жилища ремонтом. https://view.aviso.ua/kyiv/16644532 Аналогичные идут за 30 в том же районе.
Гостінка не потрібна своєму власнику. Він, очевидно, начитався нашого форуму, наших естетів. Тому власник швидше хоче її позбутись. Купляйте!
UA написав:.. ПС. Спальню 12 кв.м с панорамным окном приходится ставить 12й Дайкин (настоящий - Made in Japan или Made in Czech Republic, а не турецкий) и фиг справляется...
я тоже на это все посмотрел и на панорамное поставил электромеханическую рафштору http://b-and-g.com.ua/ и вопрос снялся с повестки
В свое время изучал эту тему. Под аренду не бюджетно. К тому же худсовет эстетов из ОССБ наложил вето. Кстати одного из них звали Максим. Совпадение?
не думаю ) там непонятно что запрещать - штору в свернутом виде не видно. По поводу бюджетности - да, не дешево, но за пару лет у меня, имхо, окупилась - меньше затраты на кондиционирование, цветы не выгорают на юго-западной стороне, да и зашториваться внутри не надо, шторы раньше выгорали. Сейчас, зимой, свернута и всех делов. Короб и ламели белого цвета, сливаются с окном.
Vlad442 написав:Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Это из серии "после того, как поездил в Мерседесе, для меня других машин нет".
Есть три аспекта. Деньги. Тут на себя каждый тратит как хочет. Один не может смириться с убогой сантехникой, другой с дешевой машиной. Инвестиция. Такой ремонт, как и дорогая машина, продастся с существенным дисконтом через пару лет и точно цена не окупит вложенных сил и времени. Ремонт превращается в якорь - его нужно самортизировать самому именно в этом доме и городе. С точки зрения инвестиции было бы явно выгодней сделать простой, но прямой ремонт без изысков и купить однушку под сдачу (или инвестировать другим способом). Время. Это не машина, которую пошел и купил. Это не вопрос денег. Это полгода-год времени и стресса. Немалая часть жизни.
Исходя из второго и третьего пунктов я еще давно решил жить по-американски. Не делать дорогих и технически сложных ремонтов. Думаю, что через пару лет, когда ремонт надоест, вы придете к такому же выводу.