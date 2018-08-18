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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:48
Vlad442 написав:
В это никто не верит, как и в агрессию России. Все надеются что как-то пропетляем, фартанет. Как и президент, судя по последнему нашумевшему интервью.
какую агрессию?
они готовятся нас спасать со своим газом
и восстанавливать конституционный строй
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kingkongovets
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:54
kingkongovets написав: Vlad442 написав:
В это никто не верит, как и в агрессию России. Все надеются что как-то пропетляем, фартанет. Как и президент, судя по последнему нашумевшему интервью.
какую агрессию?
они готовятся нас спасать со своим газом
и восстанавливать конституционный строй
спочатку буде кредити від Путіна... вчимо новітню історію ... кінець Віктора II.
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flyman
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