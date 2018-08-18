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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 01:36

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.

Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.

Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:28

  UA написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:..
А в кирпичном доме с 800мм (есть такое) совсем наоборот. Большая теплоемкость кирпича поглотит то, что даст лампочка и не заметит.
Но в овноблок быстро остывает, а кирпич медленно.

с другой стороны, кирпич медленно остывает. Отопление я на днях включил только в одной комнате - как раз той, где сцуко "панорамные окна".
вообще, как когда-то правильно мне сказал чувак с Хенкеля - "хорошее утепление не означает, что совсем отапливать не придется"
Отнюдь не у всех, как у Флая, есть дома "тепловой насос" подвал-воздух

Когда панорамные окна вошли в моду UA включил калькулятор расчета теплопотерь и офигел. Более энергозатратного жилья ещё не строили.
ПС. Спальню 12 кв.м с панорамным окном приходится ставить 12й Дайкин (настоящий - Made in Japan или Made in Czech Republic, а не турецкий) и фиг справляется.
Хотя на фоне соседей поставивших Купера или псевдо кондиционеры типа Sensei ещё кое-как летом жить можно.
И это спальня имеющая звукоизоляцию которая работает и как теплоизоляция.
Ставил бы 18 ку, но он же шумный. Даже Дайкин и МЕ.


Из 5 купленных дайкинов ftxa и ftxj, половина турецких, половина чешских (20, 2×25, 35 и 50) только один не авно по уровню шума внешнего блока - 50. Сделанный в турции. Научились собаки подделки клепать похоже ;)

Но конечно ни один из них и рядом не сидел с уруру-сарарой японской сборки 2007 года. В смысле они - новые, а он - 14 летний. Но разница видна, а точнее слышна невооруженным глазом.

Так что в целом дайкин оченьтразочаровал. Надо было брать Хайер, и сьездить на разницу семьей отдохнуть на Бали
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:57

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.

Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.

Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?


Вы с какого расстояния можете определить кривизну стен и пола и степень кривизны? Я гарантирую, что в 95% случаев, то что не видно глазу, не обозначает обьективной ровности. А в 90% случаев, чтобы увидеть обьективную проблему нужно рассказать куда и как смотреть.

Снижение доверительного интервала приемлемого качества ремонта с 99.5% до 95% в разы улучшает настроение и экономит 25-30% бюджета
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:25

  hxbbgaf написав:А что такое с гостинкой на Межевом, 5а? Все дешевые гостинки в этом доме (штук 7 продается), есть даже за 18 штук, за 20, за 21, при том еще не самые убитые. В других домах стартует от 28 (с отдельной кухней и санузлом).
https://flatfy.ua/search?built_year_max ... ction_id=1
Или это троллинг какой-то, или кто-то хочет там купить и дает объявы, или это все одна квартира без "чистых документов"?
Вот вообще за 18 штук гостинка с довольно неплохим как для такого жилища ремонтом.
https://view.aviso.ua/kyiv/16644532
Аналогичные идут за 30 в том же районе.

Гостінка не потрібна своєму власнику. Він, очевидно, начитався нашого форуму, наших естетів.
Тому власник швидше хоче її позбутись. Купляйте!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:29

  adeges написав:Так что в целом дайкин оченьтразочаровал. Надо было брать Хайер, и сьездить на разницу семьей отдохнуть на Бали

правда перед отдыхом еще 10 дней отсидеть на карантине в Джакарте. Уверены, что хватило бы? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:31

  UA написав:
  sequence написав:
  UA написав:..
ПС. Спальню 12 кв.м с панорамным окном приходится ставить 12й Дайкин (настоящий - Made in Japan или Made in Czech Republic, а не турецкий) и фиг справляется...

я тоже на это все посмотрел и на панорамное поставил электромеханическую рафштору
http://b-and-g.com.ua/
и вопрос снялся с повестки

В свое время изучал эту тему. Под аренду не бюджетно.
К тому же худсовет эстетов из ОССБ наложил вето.
Кстати одного из них звали Максим.
Совпадение?

не думаю )
там непонятно что запрещать - штору в свернутом виде не видно. По поводу бюджетности - да, не дешево, но за пару лет у меня, имхо, окупилась - меньше затраты на кондиционирование, цветы не выгорают на юго-западной стороне, да и зашториваться внутри не надо, шторы раньше выгорали.
Сейчас, зимой, свернута и всех делов. Короб и ламели белого цвета, сливаются с окном.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:35

За крок до перевороту думок©

  airmax78 написав:Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги?

- щоб поїхати за них на Гаваї/Балі, чи полежати на Філіпінах на філіпінці!

Що краще - вдома день-в-день дивитись тупо на рівну стелю, або на приховані плінтуса?
Чи їздити так часто по різних країнах/відпочивати, що дома бувати дуже рідко і з посмішкою дивитись на не рівну стелю і пластиковий гарний плінтус? :D
ДумайТЕ!©®™
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:42

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.

Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?

Это из серии "после того, как поездил в Мерседесе, для меня других машин нет".

Есть три аспекта.
Деньги. Тут на себя каждый тратит как хочет. Один не может смириться с убогой сантехникой, другой с дешевой машиной.
Инвестиция. Такой ремонт, как и дорогая машина, продастся с существенным дисконтом через пару лет и точно цена не окупит вложенных сил и времени. Ремонт превращается в якорь - его нужно самортизировать самому именно в этом доме и городе. С точки зрения инвестиции было бы явно выгодней сделать простой, но прямой ремонт без изысков и купить однушку под сдачу (или инвестировать другим способом).
Время. Это не машина, которую пошел и купил. Это не вопрос денег. Это полгода-год времени и стресса. Немалая часть жизни.

Исходя из второго и третьего пунктов я еще давно решил жить по-американски. Не делать дорогих и технически сложных ремонтов. Думаю, что через пару лет, когда ремонт надоест, вы придете к такому же выводу.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Исходя из второго и третьего пунктов я еще давно решил жить по-американски. Не делать дорогих и технически сложных ремонтов. Думаю, что через пару лет, когда ремонт надоест, вы придете к такому же выводу

Швидше)) - за декілька місяців/до року часу))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:17

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

але, а чего снесли пост о критической ситуации с запасами угля на украинских тэс?
это шо - оффтоп в этой теме?
или «давайте не расшатывать лодку»?

Насамперед аварійна зупинка загрожує кільком ТЕС, які забезпечують теплом цілі області.
Слов'янська ТЕС має у 50 разів нижчий за необхідний запас вугілля;

Луганська ТЕС має в чотири рази нижчі за мінімально необхідні запаси;

Чернігівська ТЕЦ – запаси у п'ять разів нижче норми;

Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317683/
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