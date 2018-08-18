Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Точно такая же ситуация. Пока не попробовал, не понимал. Я думаю, так со всеми.
Дорожай на КрЖН - відміняється? "За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Це найбільший показник за останнi 11 рокiв." Це реальний показник зростання добробуту))) Тільки не тут)))
airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.
Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
за свої гроші, чи роботодавця?
а що, дешева плитка не може бути рівною, на дешевій штукатурці? чому не можу бути "убого, але чисто і прямо"?
Вы думаете на Бали вы будете шейхом, вокруг которого будут танцевать гейши? Это среди своих знакомых вы будете олигархом - он же был на Бали. Там вы будете толкаться среди тысяч таких же туристов пытаясь занять хотя бы не самые отстойные места на пляже, а местные на вас будут смотреть как на дойную корову с которой можно поиметь чаевые. Так что не стоит переоценивать бюджетный отдых на другом конце мира.
Низкая цена на тепло и газ для населения в этом сезоне это спонсирование лендлордов и владельцев больших площадей. Если бы цена на тепло была рыночной, то пришлось бы подвинуться как арендаторам, так и арендодателям. В Киеве меньше, в остальных городах больше, где удельный вес коммуналки в итогом платеже выше. Пока что популизм способствует ракете на РН, а там может и цена газа упадет.