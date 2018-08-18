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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9099910091019102>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:20

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.

Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.

Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?

Точно такая же ситуация. Пока не попробовал, не понимал. Я думаю, так со всеми.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:28

Дорожай на КрЖН - відміняється?
"За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Це найбільший показник за останнi 11 рокiв."
Це реальний показник зростання добробуту))) :mrgreen:
Тільки не тут)))

Джерело: https://censor.net/ua/n3305773
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:43

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Жаль, что сам не купил еще хотя бы одну-две квартиры завалящих, а бросился делать ремонт. Но сейчас уже только и остается что просто наблюдать.

Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.

Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?

за свої гроші, чи роботодавця?

а що, дешева плитка не може бути рівною, на дешевій штукатурці?
чому не можу бути "убого, але чисто і прямо"?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:59

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги?

- щоб поїхати за них на Гаваї/Балі, чи полежати на Філіпінах на філіпінці!

Що краще - вдома день-в-день дивитись тупо на рівну стелю, або на приховані плінтуса?
Чи їздити так часто по різних країнах/відпочивати, що дома бувати дуже рідко і з посмішкою дивитись на не рівну стелю і пластиковий гарний плінтус? :D
ДумайТЕ!©®™

Вы думаете на Бали вы будете шейхом, вокруг которого будут танцевать гейши? Это среди своих знакомых вы будете олигархом - он же был на Бали. Там вы будете толкаться среди тысяч таких же туристов пытаясь занять хотя бы не самые отстойные места на пляже, а местные на вас будут смотреть как на дойную корову с которой можно поиметь чаевые. Так что не стоит переоценивать бюджетный отдых на другом конце мира.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну что, готовимся в сл году платить газпрому по 10-15 тыс грн в месяц с каждой квартиры
https://korrespondent.net/business/comp ... y-vytrenko
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Це реальний показник зростання добробуту)))
Тільки не тут)))
И что тут радостные смайлики?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:21

  Ekran написав:ну что, готовимся в сл году платить газпрому по 10-15 тыс грн в месяц с каждой квартиры
https://korrespondent.net/business/comp ... y-vytrenko

Низкая цена на тепло и газ для населения в этом сезоне это спонсирование лендлордов и владельцев больших площадей.
Если бы цена на тепло была рыночной, то пришлось бы подвинуться как арендаторам, так и арендодателям. В Киеве меньше, в остальных городах больше, где удельный вес коммуналки в итогом платеже выше.
Пока что популизм способствует ракете на РН, а там может и цена газа упадет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

могу представить если в виннице или житомире придет платеж за отопление в 15 000 грн
шо ж це буде?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:23

  Ekran написав:ну что, готовимся в сл году платить газпрому по 10-15 тыс грн в месяц с каждой квартиры
https://korrespondent.net/business/comp ... y-vytrenko

Бюджетные организации покупают газ по 16+ грн у Нафтогаза.
Вероятно с мая цена на газ будет 16-17 грн. Плюс доставку подымут до 3 грн в среднем по регионам, итого примерно 20 грн за куб наступит.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ekran написав:готовимся в сл году платить газпрому по 10-15 тыс грн в месяц

Не увидел такой цифры в этой статье. Откуда вы ее взяли?
Vlad442
 
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