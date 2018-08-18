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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:28
Zebra написав:
Бюджетные организации покупают газ по 16+ грн у Нафтогаза.
Вероятно с мая цена на газ будет 16-17 грн. Плюс доставку подымут до 3 грн в среднем по регионам, итого примерно 20 грн за куб наступит.
а якщо відмотати взад і послухати нашого кулювлоба, то газ власного видобутку ПА70у.е і його вистачає, ще й лишається.
Але якщо купувати український газ по ціні на хабі в Ротердамі плюс прокачка з Охтирки до Ротердаму і назад, то 20тис. за куб - в збиток Нафтогазу.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 17 гру, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:29
airmax78 написав:
Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?
Максим забыли про локацию
Мариоты, Редиссоны и прочие Хаяты удобно расположены.
Редиссон - Позняки или Хилтон - Бортничи вряд ли появятся.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:31
flyman написав: Zebra написав:
Бюджетные организации покупают газ по 16+ грн у Нафтогаза.
Вероятно с мая цена на газ будет 16-17 грн. Плюс доставку подымут до 3 грн в среднем по регионам, итого примерно 20 грн за куб наступит.
а якщо відмотати взад і послухати нашого кулювлоба, то газ власного видобутку ПА70у.е і його вистачає, ще й лишається.
Пересічний не добуває газ, хібачо коли пердне, то якісь газики виходять, але їх замало.
Газ добувають олігархи, і вони нічого пересічним не винні, особливо продавати газ нижче, ніж за Роттердами_плюс
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:34
Ekran написав:
в статье стаказано в 5-6 раз цена выше
стоимость гигакаллории 1650 грн * 6 = 9900 грн
квартира 2-3к потебляет 1.5гкал в месяй
1,5*9,9 = 14850
Л-Логика
Так може пора продавать всю недвигу?
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:34
Ekran написав: Vlad442 написав: Ekran написав:
готовимся в сл году платить газпрому по 10-15 тыс грн в месяц
Не увидел такой цифры в этой статье. Откуда вы ее взяли?
в статье стаказано в 5-6 раз цена выше
стоимость гигакаллории 1650 грн * 6 = 9900 грн
квартира 2-3к потебляет 1.5гкал в месяй
1,5*9,9 = 14850
Л-Логика
Жодної логіки
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:36
Та это бред. Видна наигранность ситуации из-за сговора газпрома со своими шестерками в Европе. Вероятно, это нужно для окончания северного потока, а может, и для газового шантажа всей Европы во время агрессии против нас. Долго такая абсурдная ситуация продолжаться не может, так как обанкротятся основные потребители газа. Искусственность ситуации подтверждают и цены на нефть - нефть же не подорожала в 10 раз, а всего в раза полтора. Так что летом цены по-любому рухнут в разы. Главное, чтоб нам не впаяли за это время газ по этим ценам, бо потом снижения надо будет добиваться долго и нудно.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:41
hxbbgaf написав:
Главное, чтоб нам не впаяли за это время газ по этим ценам, бо потом снижения надо будет добиваться долго и нудно.
Купить газ мы можем или в Газпрома (или ее прокладки), или на спотовом рынке по рыночным ценам.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:45
adeges написав: UA написав:
Когда панорамные окна вошли в моду UA включил калькулятор расчета теплопотерь и офигел. Более энергозатратного жилья ещё не строили.
ПС. Спальню 12 кв.м с панорамным окном приходится ставить 12й Дайкин (настоящий - Made in Japan или Made in Czech Republic, а не турецкий) и фиг справляется.
Хотя на фоне соседей поставивших Купера или псевдо кондиционеры типа Sensei ещё кое-как летом жить можно.
И это спальня имеющая звукоизоляцию которая работает и как теплоизоляция.
Ставил бы 18 ку, но он же шумный. Даже Дайкин и МЕ.
Из 5 купленных дайкинов ftxa и ftxj, половина турецких, половина чешских (20, 2×25, 35 и 50) только один не авно по уровню шума внешнего блока - 50. Сделанный в турции. Научились собаки подделки клепать похоже
Но конечно ни один из них и рядом не сидел с уруру-сарарой японской сборки 2007 года. В смысле они - новые, а он - 14 летний. Но разница видна, а точнее слышна невооруженным глазом.
Так что в целом дайкин оченьтразочаровал. Надо было брать Хайер, и сьездить на разницу семьей отдохнуть на Бали
Турецкий Дайкин это не подделка. Это Дайкин специально для рынка бывшего СССР.
Тут люди очень любят понтовые вещи, абсолютно не понимая критерии качества.
Да, в кондиционировании и вентиляции уровень шума оборудования, является одной из важнейших характеристик оборудования.
Но местным людям это не надо.
Производители техники это давно осознали и клепают для нашего рынка сильно упрощенные версии снимая сливки за модный бренд.
ПС Как-то мастер по ремонту стиральных машин (один из лучших в нашем городе) показал мне лишнюю по его мнению деталь стоявшую в узле залива воды в стиральную машину (машинка для рынка зап. Европы)
Мол какие дурачки эти западные инженеры - ненужную фигню поставили.
Деталь оказалась для снижения шума заливаемой воды.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:46
спецы по недвиге, золоту и валюте в теме газа чувствуют себя как рыба в воде.
давайте лучше о бабах или футболе!
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