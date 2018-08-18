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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101910291039104>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 132
1. Не вище 900
15%
20
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
17
5. 1301 - 1400
14%
18
6. 1401 - 1500
15%
20
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:49

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:Главное, чтоб нам не впаяли за это время газ по этим ценам, бо потом снижения надо будет добиваться долго и нудно.

Купить газ мы можем или в Газпрома (или ее прокладки), или на спотовом рынке по рыночным ценам.

У Коли - штангиста (ЗЛОчевского) можете купить.
Он ваш же газ вам и продаст :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:01

  kingkongovets написав:але, а чего снесли пост о критической ситуации с запасами угля на украинских тэс?
это шо - оффтоп в этой теме?
или «давайте не расшатывать лодку»?

Насамперед аварійна зупинка загрожує кільком ТЕС, які забезпечують теплом цілі області.
Слов'янська ТЕС має у 50 разів нижчий за необхідний запас вугілля;

Луганська ТЕС має в чотири рази нижчі за мінімально необхідні запаси;

Чернігівська ТЕЦ – запаси у п'ять разів нижче норми;

Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317683/


Первый говорить шо в сели есть кизяки и дрова.
А что есть в Киеве?
Рекламными буклетами застройщиков топить можно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:03

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги?

- щоб поїхати за них на Гаваї/Балі, чи полежати на Філіпінах на філіпінці!

Що краще - вдома день-в-день дивитись тупо на рівну стелю, або на приховані плінтуса?
Чи їздити так часто по різних країнах/відпочивати, що дома бувати дуже рідко і з посмішкою дивитись на не рівну стелю і пластиковий гарний плінтус? :D
ДумайТЕ!©®™

Вы думаете на Бали вы будете шейхом, вокруг которого будут танцевать гейши? Это среди своих знакомых вы будете олигархом - он же был на Бали. Там вы будете толкаться среди тысяч таких же туристов пытаясь занять хотя бы не самые отстойные места на пляже, а местные на вас будут смотреть как на дойную корову с которой можно поиметь чаевые. Так что не стоит переоценивать бюджетный отдых на другом конце мира.

Я просто привів це для контрасту/порівняння))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:18

  kingkongovets написав:але, а чего снесли пост о критической ситуации с запасами угля на украинских тэс?


Наверное кое кто нажаловался администраторам, что такими постами его хлеб отнимаете :lol: ,
вот и результат.
А если по сути вашего сообщения, то если зима будет холодной, то ИМХО или к рассее на поклон-за электричеством либо газом или веера не избежать. У меня, если шо генератор и бензин припасен.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:19

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:Бюджетные организации покупают газ по 16+ грн у Нафтогаза.
Вероятно с мая цена на газ будет 16-17 грн. Плюс доставку подымут до 3 грн в среднем по регионам, итого примерно 20 грн за куб наступит.

а якщо відмотати взад і послухати нашого кулювлоба, то газ власного видобутку ПА70у.е і його вистачає, ще й лишається.

Пересічний не добуває газ, хібачо коли пердне, то якісь газики виходять, але їх замало.
Газ добувають олігархи, і вони нічого пересічним не винні, особливо продавати газ нижче, ніж за Роттердами_плюс

не думаю, що якщо їх раптом не стане Україна замерзне без газу,
ВФЯ теж мабуть так думав, і де він?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:24

  UA написав:
  kingkongovets написав:але, а чего снесли пост о критической ситуации с запасами угля на украинских тэс?
это шо - оффтоп в этой теме?
или «давайте не расшатывать лодку»?

Насамперед аварійна зупинка загрожує кільком ТЕС, які забезпечують теплом цілі області.
Слов'янська ТЕС має у 50 разів нижчий за необхідний запас вугілля;

Луганська ТЕС має в чотири рази нижчі за мінімально необхідні запаси;

Чернігівська ТЕЦ – запаси у п'ять разів нижче норми;

Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317683/


Первый говорить шо в сели есть кизяки и дрова.
А что есть в Киеве?
Рекламными буклетами застройщиков топить можно :mrgreen:


Я такого не казав. Не панікуй. Не замерзнеш.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:але, а чего снесли пост о критической ситуации с запасами угля на украинских тэс?


Наверное кое кто нажаловался администраторам, что такими постами его хлеб отнимаете :lol: ,
вот и результат.
А если по сути вашего сообщения, то если зима будет холодной, то ИМХО или к рассее на поклон-за электричеством либо газом или веера не избежать. У меня, если шо генератор и бензин припасен.
о, у вас генератор на бензине?
и какая мощность?
я тут дизеля смотрю

был когда то бензиновый дырчик хонда в ирпене, лет 20 назад веерные отключения была норма - так он тянул тока первый этаж, зато тихий
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:25

  UA написав:
  airmax78 написав:Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?

Максим забыли про локацию
Мариоты, Редиссоны и прочие Хаяты удобно расположены.
Редиссон - Позняки или Хилтон - Бортничи вряд ли появятся.

Я про другие страны. Там от Мариотта до ноунейма может быть 50 метров. Но разница в условиях существенная (правда как и цена).
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:31

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Когда давным давно закончил свой ремонт, а квартиры росли, тоже была такая мысль. Еще после окончания возникла мысль, что ремонт, в который вложено много сил и немало денег, это якорь. Что ты привязан к этой квартире и не можешь уже ее свободно продать и переехать. После этого стал проще относиться к ремонтам. Чем проще и практичней, тем лучше. Следующий ремонт буду себе делать с распродажным ламинатом, ванной и кухней из Эпика.

Это другая крайность. Я раньше думал, какие дураки останавливаются во всяких Мариотах, Редиссонах и прочих Хаятах за такие дурные деньги, если за 30-40 баксов можно остановиться в какой-то гостинице гораздо проще. А когда пожил в Мариотах, Редиссонах и Хаятах, то все понял. И уже с огромной неохотой селюсь в каких-то ноунеймах. Только если что-то нормальное действительно очень дорого стоит. Так и с ремонтом в своей квартире. Да, можно кинуть ламинат, обойки поклеить, самую дешевенькую плитку и мебель. Стены и полы не выравнивать. Много на что можно закрыть глаза. Но ради чего? Зачем Вы зарабатываете все эти деньги? Чтобы потом самому цок-цок по ламинату? Или пользоваться убогой сантехникой и смотреть на убогую криво положенную плитку на кривых полах и стенах? Типа это не важно? А что тогда важно, если Ваши превичные потребности давным давно удовлетворены? Вам же не 25 лет. Сколько еще той жизни?


Вы с какого расстояния можете определить кривизну стен и пола и степень кривизны? Я гарантирую, что в 95% случаев, то что не видно глазу, не обозначает обьективной ровности. А в 90% случаев, чтобы увидеть обьективную проблему нужно рассказать куда и как смотреть.

Снижение доверительного интервала приемлемого качества ремонта с 99.5% до 95% в разы улучшает настроение и экономит 25-30% бюджета

К сожалению, в 90% случаев, чтобы увидеть кривизну стен, достаточно включить свет.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:33

  Первый написав:
  UA написав:[

Первый говорить шо в сели есть кизяки и дрова.
А что есть в Киеве?
Рекламными буклетами застройщиков топить можно :mrgreen:


Я такого не казав. Не панікуй. Не замерзнеш.

Как не паникуй?
У меня на участке кубов 30 дров лежит (срезал всё при расчистке участка)
Как отбивается от жителей модных МОПов которым нужно топливо для их модных буржуек в стиле минимализм?
Пулимет Максим и ведро воды? :mrgreen:
UA
 
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